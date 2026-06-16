امنیت غذایی از ارکان اصلی امنیت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی‌پور ظهر سه شنبه در سی‌ونهمین آئین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک حوزه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی امنیت ملی کشور به شمار می‌رود و نقشی تعیین‌کننده در حفظ استقلال و اقتدار ایران اسلامی دارد.

وی با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته افزود: کشور در طول ۴۷ سال گذشته با انواع تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه بوده است، اما به واسطه انسجام ملی و تلاش مجموعه ارکان نظام، دشمنان نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دشمنان در جنگ ترکیبی، بخش کشاورزی و امنیت غذایی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود دنبال می‌کنند، تصریح کرد: راهبرد امروز دشمنان بیش از آنکه بر جنگ سخت متکی باشد، بر ایجاد اختلال در امنیت غذایی و افزایش نارضایتی اجتماعی متمرکز شده است، اما این سیاست‌ها نیز تاکنون با شکست مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود پنج میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور شامل کشاورزان، دامداران، مرغداران، باغداران، زنبورداران، آبزی‌پروران و سایر فعالان این حوزه مشغول فعالیت هستند که همراه با خانواده‌هایشان جمعیتی نزدیک به یک‌چهارم مردم ایران را تشکیل می‌دهند.

رفیعی‌پور با اشاره به نقش مجموعه‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ امنیت غذایی کشور گفت: در کنار تولیدکنندگان، بدنه کارشناسی و تخصصی این وزارتخانه نیز مسئولیت سنگینی در تأمین امنیت غذایی و زیستی کشور بر عهده دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تهدیدات بیولوژیک را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای جهان دانست و اظهار کرد: در جنگ‌های نوین، تهدیدات زیستی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند؛ تهدیداتی که ممکن است بدون جلب توجه افکار عمومی، زنجیره تولید غذا و سلامت جامعه را هدف قرار دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور افزود: بیش از ۴۰ مرکز و مؤسسه تحقیقاتی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند که در حوزه‌هایی نظیر حفظ نباتات، دامپزشکی و امنیت زیستی نقش مؤثری در مقابله با تهدیدات احتمالی دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند از مسیر آلودگی زنجیره غذایی و برخی روش‌های نوین علمی به تولیدات کشاورزی، دامی و آبزی‌پروری آسیب وارد کنند، اما اتکا به دانش بومی و توان متخصصان داخلی، این تهدیدها را تا حد زیادی خنثی کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید محصولات کشاورزی و دامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در تولید بسیاری از محصولات از جمله خرما، انار، سیب، کیوی، زعفران و همچنین برخی محصولات دامی و شیلاتی در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد و در بسیاری از حوزه‌ها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توان صادراتی نیز دارد.

رفیعی‌پور با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی گفت: هرچند تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی بر بخش تولید اثرگذار هستند، اما با مدیریت صحیح می‌توان آسیب‌ها را کنترل و مسیر توسعه را هموار کرد.

وی افزایش تولید، توسعه ذخایر راهبردی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را سه اولویت مهم بخش کشاورزی دانست و افزود: ارتقای بهره‌وری و استفاده از دانش روز، نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: از حدود ۱۳۰ میلیون تن تولیدات سالانه بخش کشاورزی، کاهش حتی چند درصدی ضایعات می‌تواند آثار قابل توجهی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت غذایی داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: آینده کشاورزی ایران در گرو توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت محصولات و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان است و در این مسیر، نقش کشاورزان و بهره‌برداران به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این عرصه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.