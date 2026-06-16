به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتسال زنان ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی برای حضور در تورنمنت کافا امروز با محوریت تمرینات بدنسازی و افزایش توان جسمانی بازیکنان برگزار شد.

ملی‌پوشان در این جلسه تمرینی با اجرای برنامه‌های تخصصی قدرتی، استقامتی و هوازی، نخستین مرحله از آماده‌سازی جسمانی خود را پشت سر گذاشتند. کادر فنی تیم ملی با طراحی برنامه‌ای منسجم، تلاش دارد تا بازیکنان در بهترین شرایط آمادگی ممکن راهی رقابت‌های کافا شوند.

در این اردو ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه حضور دارند تا ضمن ایجاد رقابت درون‌تیمی، روند آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات پیش رو با کیفیت بالاتری دنبال شود. همچنین در روزهای آینده تمرینات فنی و تاکتیکی در کنار برنامه‌های بدنسازی ادامه خواهد داشت تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل در تورنمنت کافا به میدان بروند.

رقابت‌های کافا یکی از رویدادهای پیش روی تیم ملی فوتسال ایران محسوب می‌شود و کادر فنی این مسابقات را فرصتی مناسب برای ارزیابی توانایی بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی در مسیر اهداف آینده می‌داند.