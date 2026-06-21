به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان در شرایطی برگزار میشود که برای نخستین بار در سالهای اخیر توجه افکار عمومی و رسانهها بیش از گذشته به این رقابتها معطوف شده است. حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در کنار تیمهای مدعی و باسابقه چشمانداز تازهای را برای فوتبال زنان ترسیم کرده و سطح انتظارات از این مسابقات را افزایش داده است.
۱۰ تیم در خط استارت لیگ نوزدهم
نوزدهمین فصل لیگ برتر فوتبال زنان با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد. در میان تیمهای حاضر خاتون بم به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران همچنان یکی از جدیترین مدعیان قهرمانی به شمار میرود. سپاهان اصفهان و گلگهر سیرجان نیز با توجه به عملکرد فصول اخیر از رقبای اصلی این تیم محسوب میشوند.
در سوی دیگر تیمهایی مانند ملوان بندرانزلی، پالایش گاز ایلام، آوا تهران، ایستا البرز، استقلال و پرسپولیس با اهداف متفاوتی پا به مسابقات میگذارند. برخی برای تثبیت جایگاه خود در لیگ و برخی دیگر برای نزدیک شدن به جمع مدعیان. همین تنوع سطح و اهداف میتواند رقابتهای این فصل را جذابتر و غیرقابل پیشبینیتر کند. ترکیب تیمهای حاضر نشان میدهد که رقابت این فصل میتواند فشردهتر و غیرقابل پیشبینیتر از سالهای گذشته دنبال شود. موضوعی که بر جذابیت لیگ خواهد افزود.
نقلوانتقالات آغاز رقابت خارج از زمین
بر اساس برنامهریزی سازمان لیگ پنجره نقلوانتقالات تابستانی از ابتدای مرداد آغاز میشود. بازاری که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت تیمها داشته باشد. باشگاهها در تلاش هستند با جذب بازیکنان تأثیرگذار و تقویت نقاط ضعف خود با آمادگی بیشتری وارد مسابقات شوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده تیمهایی که زودتر تکلیف کادر فنی و ترکیب اصلی خود را مشخص میکنند معمولاً شروع بهتری در لیگ دارند و از امتیاز ثبات در هفتههای ابتدایی بهره میبرند.
گلگهر و مزیت ثبات روی نیمکت
در شرایطی که بسیاری از تیمها هنوز وضعیت کادر فنی خود را نهایی نکردهاند گلگهر سیرجان مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. این تیم که فصل گذشته عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد با حفظ کادر فنی خود تلاش کرده ثبات را به مهمترین سرمایهاش تبدیل کند.
ادامه همکاری با کادر فنی فصل گذشته میتواند به هماهنگی بیشتر بازیکنان، حفظ ساختار تاکتیکی و آمادگی سریعتر تیم در شروع مسابقات کمک کند مزیتی که شاید در هفتههای ابتدایی لیگ نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
«دربی زنان» مهمترین اتفاق فصل
بیتردید حضور استقلال و پرسپولیس مهمترین اتفاق لیگ نوزدهم محسوب میشود. حالا فوتبال زنان در آستانه برگزاری نخستین دربی رسمی میان دو باشگاه پرطرفدار پایتخت قرار گرفته دیداری که میتواند فراتر از یک مسابقه فوتبال باشد.
پیشبینی میشود تقابل استقلال و پرسپولیس در فوتبال زنان توجه رسانهها، هواداران و حتی حامیان مالی را بیش از گذشته به این رشته جلب کند. اتفاقی که در صورت مدیریت مناسب میتواند به توسعه زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری در فوتبال زنان کمک کند.
چالش تیمها پیش از آغاز لیگ
با وجود افزایش شور و هیجان پیرامون لیگ برخی تیمها همچنان با ابهامهای مدیریتی و فنی مواجه هستند. تأخیر در انتخاب سرمربی، تکمیل کادر فنی و نهایی کردن فهرست بازیکنان میتواند روند آمادهسازی این تیمها را تحت تأثیر قرار دهد.
در لیگ فشرده و رقابتی پیشرو هرگونه تعلل در برنامهریزی ممکن است باعث از دست رفتن امتیازات ارزشمند در هفتههای ابتدایی شود؛ امتیازاتی که معمولاً در پایان فصل اهمیت خود را نشان میدهند.
فرصتی برای نمایش رشد فوتبال زنان
لیگ نوزدهم بدون تردید میتواند تصویری روشنتر از روند توسعه فوتبال زنان ایران ارائه دهد. افزایش کیفیت فنی مسابقات، بهبود شرایط برگزاری، توجه بیشتر به استعدادیابی و حضور باشگاههای بزرگ عواملی هستند که میتوانند این رشته را به استانداردهای حرفهای نزدیکتر کنند.
اگر باشگاهها و متولیان برگزاری مسابقات بتوانند از ظرفیت ایجادشده بهدرستی استفاده کنند فصل جدید میتواند به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ فوتبال زنان ایران تبدیل شود. فصلی که از نیمه نخست شهریور آغاز خواهد شد و نگاههای بسیاری را به خود معطوف میکند.
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