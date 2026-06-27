کاهش نسبی دمای هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: از بعدازظهر فردا و روز دوشنبه ضمن وزش باد شدید، انتقال ذرات گرد و غبار از صحرای قره قوم ترکمنستان به نواحی شرقی جنوبی و سپس نواحی مرکزی استان از جمله شهرستان مشهد مقدس مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی کماکان تا اواخر هفته در برخی نقاط استان به ویژه نواحی بادخیز گاهاً وزش باد شدید همراه با گرد و خاک کاهش دید، کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بعدازظهر فردا و روز دوشنبه ضمن وزش باد شدید، انتقال ذرات گرد و غبار از صحرای قره قوم ترکمنستان به نواحی شرقی جنوبی و سپس نواحی مرکزی استان از جمله شهرستان مشهد مقدس مورد انتظار است.

عنایتی ادامه داد: طی این مدت در ساعات بعدازظهر در نواحی شمالی استان افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق به ویژه از روز سه‌شنبه توام با آبگرفتگی و روانآب وجود خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: هوای گرم تا فردا ادامه داشته و از روز دوشنبه کاهش نسبی دما به خصوص دمای بیشینه در اغلب نقاط استان رخ خواهد داد که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد امروز، ۶ تیر ماه صادر شده است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان قوچان با ۱۶ درجه خنک‌ترین و مه‌ولات با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۲۲ و ۳۵ درجه بوده است که امروز دمای مشهد در خنک‌ترین ساعات به ۲۳ درجه خواهد رسید.