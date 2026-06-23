دمای هوا در سرخس به ۴۳ درجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره عرفانیان اظهار کرد: براساس تحلیل نقشههای آیندهنگری و تصاویر ماهواره برای امروز انتقال گردوخاک از شمال کشور، صحرای ترکمنستان رخ داده بنابراین سبب کاهش کیفیت هوا میگردد و بهتدریج این شرایط مناطق دیگر از جمله نیمه شرقی، جنوبی و نواحی مرکزی استان و شهر مشهد مقدس را در بر خواهد گرفت و این وضعیت تا فردا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز تا روزهای پایانی هفته به تناوب با افزایش سرعت باد، گاهی وزش باد شدید تا بسیار شدید و به خصوص برای ساعات بعد از ظهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای مناطقی به ویژه نیمه شمالی رگبار باران و رعد و برق، در نواحی مستعد بارش تگرگ پیشبینی میگردد.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مذکور جاری شدن روانآب و احتمال سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ ۳۱ خرداد ماه صادر شده است.
به گفته عرفانیان تا پایان هفته در اغلب مناطق استان ماندگاری هوای گرم ادامه خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۶ درجه خنکترین و سرخس با ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودهاند. نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۲۳ و ۳۸ درجه بوده است که امروز دمای مشهد در خنکترین ساعات به ۲۲ درجه و در گرمترین ساعات به ۳۶ درجه رسید.
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