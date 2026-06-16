تهران درکانون تدارکات مراسم تشییع امام شهید/حضور مردم گسترده خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سه شنبه در گفتگویی اعلام کرد: در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر «امام شهید» در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر، ستادی ویژه به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده است.
به گفته استاندار تهران، چند کمیته اجرایی زیر نظر این ستاد فعالیت میکنند و همزمان سه ستاد استانی نیز به ریاست استانداران تهران، قم و خراسان رضوی آغاز به کار کردهاند؛ استانهایی که قرار است بخشهای اصلی مراسم در آنها برگزار شود.
معتمدیان میگوید: تهران به دلیل پیشبینی حضور زائران و شرکتکنندگان از سراسر کشور، با حجم بیشتری از برنامهریزیها و تدارکات روبهرو است.
بر اساس اعلام استاندار تهران، برنامههای وداع، تشییع و اقامه نماز از جمله مراسمی است که در این شهر برگزار خواهد شد و برنامههای مشابهی نیز در دیگر استانهای میزبان پیشبینی شده است.
همچنین اعلام شده است که هیئتها و مهمانان خارجی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و جزئیات مربوط به آن در روزهای آینده منتشر میشود.
وی با اشاره به اهمیت این مراسم، از شهروندان خواستهاند در روند برگزاری و میزبانی از زائران مشارکت کنند.
به گفته معتمدیان، با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، همکاری عمومی در اجرای برنامهها و ارائه خدمات به شرکتکنندگان ضروری خواهد بود.
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