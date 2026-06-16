به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح روز سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اختیارات تفویض شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع روند پیشرفت و رفع مشکلات مردم دانسته و افزود: این اختیارات می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت و پاسخگویی سریع‌تر به مطالبات مردمی ایفا کند.

وی همچنین با تا بر ضرورت حمایت از مردم آسیب‌دیده، اضافه کرد: در چارچوب سیاست‌ها و هماهنگی‌های تعیین‌شده در استان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) آمادگی دارد در کنار مسئولان استانی، برای کمک به آسیب‌دیدگان به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ، اقدامات لازم را انجام دهد.

استاندار آذربایجان ‌غربی‌هم در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه اقتصادی استان، از هدف‌گذاری برای ایجاد و تقویت بخش‌های تجاری خبر داده و گفت: تلاش داریم با فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری، زمینه حضور گسترده‌تر گروه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی را فراهم کنیم.

رضا رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جبران خسارات ناشی از جنگ، افزود: در این راستا، لوازم خانگی ۸۱ خانوار آسیب‌دیده تأمین و با حضور مردم در تجمعات شبانه به آنان تحویل داده شد.

وی همچنین با تأکید بر همراهی کامل مسئولان با مردم آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: همه ما خود را شریک رنج مردم می‌دانیم و با تمام توان در کنار آنان برای عبور از مشکلات و بهبود شرایط زندگی‌شان خواهیم بود.

این نشست با تمرکز بر گسترش همکاری‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و با رویکرد حمایت هدفمند از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان، در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای توسعه استان و بهبود شرایط زندگی و تسریع در روند جبران خسارت‌ دیدگان جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد.

همچنین رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز به همراه پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، وضعیت زیرساخت‌ها، نیازهای توسعه‌ای و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفتند.

در این بازدید بر تسریع روند نوسازی فضاهای درمانی، توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی، تکمیل پروژه‌های عمرانی، به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی این مرکز تأکید شد.

استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در جریان این بازدید، ضمن عیادت و گفت‌وگو با بیماران، روند درمان و کیفیت خدمات ارائه شده را جویا شده و بر ضرورت ارتقای سطح خدمات درمانی و تکریم بیماران تأکید کردند.

در ادامه رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با حضور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان «عمارت خورشید» در ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده و در جریان ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و روند ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران قرار گرفتند.