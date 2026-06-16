https://mehrnews.com/x3cmfP ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ کد مطلب 6862636 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ صد و هشتمین شب مقاومت مردم محلات در دومین شب محرم محلات- در این ویدئو صد و هشتمین شب مقاومت مردم محلات همزمان با شب دوم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6862636 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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