آیا مهدی طارمی هم به سرنوشت مهدی ترابی گرفتار شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد و در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی نیوزیلند رفت که این مسابقه در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

پس از پایان این دیدار، اعضای تیم ملی ایران طبق برنامه و شرایط تعیین‌شده، بلافاصله ناچار به ترک خاک آمریکا شدند و برای ادامه اردوی خود به کمپ تمرینی در شهر تیخوانا مکزیک بازگشتند.

فدراسیون فوتبال ایران صبح امروز در رسانه رسمی خود اعلام کرد که در فرودگاه لس‌آنجلس برای مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی، و سعید الهویی، عضو کادر فنی، مشکلاتی در روند خروج به وجود آمده و این دو نفر نسبت به سایر اعضای کاروان با تأخیر وارد هواپیما شده‌اند.

همچنین در ادامه این گزارش تأکید شد که ویزای مهدی ترابی، دیگر بازیکن تیم ملی، منقضی شده و این موضوع نیز در حال پیگیری از سوی فدراسیون فوتبال است.

نشریه معتبر «اکیپ» فرانسه نیز این خبر را منتشر و به مخاطبان خود منعکس کرده است. با این حال در ساعات اخیر، برخی شایعات در فضای مجازی به اشتباه مدعی شده‌اند که ویزای مهدی طارمی نیز مشابه ترابی منقضی شده است؛ در حالی که این موضوع در گزارش رسمی «اکیپ» نیامده و صحت ندارد.

در متن رسانه اکیپ در رابطه با مهدی طارمی آمده است: Ce problème intervient alors que la délégation iranienne a déjà été confrontée à plusieurs soucis liés aux visas. Une quinzaine de membres de la délégation se sont vus refuser un visa américain. Irna a également indiqué que le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff avaient rencontré des difficultés à l'aéroport de Los Angeles, au moment de leur départ.

ترجمه متن رسانه اکیپ به شرح زیر است: این مشکل در حالی رخ داده است که هیئت اعزامی ایران پیش از این نیز با چندین مسئله مرتبط با ویزا روبه‌رو شده بود. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۵ نفر از اعضای این کاروان موفق به دریافت ویزای ورود به آمریکا نشده‌اند.

این رسانه فرانسوی همچنین اعلام کرده است که مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی، و یکی از اعضای کادر فنی در زمان خروج از فرودگاه لس‌آنجلس با مشکلاتی در روند اداری و کنترل‌های مرزی مواجه شده‌اند.