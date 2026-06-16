حرکت نژادپرستانه در جام جهانی باعث برکناری یک رئیس در مکزیک شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «دیلی میل»، در تصاویر منتشرشده، «اولیسس فرناندو برنال میرامونتس» در جریان دیدار تیمهای ملی فوتبال کرهجنوبی و جمهوری چک در حالی که پشت سر «یون سو-جین» نشسته بود، گوشههای چشمان خود را با دستانش کشید؛ حرکتی که به طور گسترده به عنوان یک کلیشه و توهین نژادپرستانه علیه مردم شرق آسیا شناخته میشود.
پس از این اقدام او با خنده به دوربین واکنش نشان داد؛ در حالی که یون سو-جین برای مخاطبانش دست تکان میداد. انتشار این ویدئو به سرعت در فضای مجازی جنجالآفرین شد و خشم گسترده کاربران را در پی داشت. بسیاری از شهروندان مکزیکی نیز از این رفتار ابراز انزجار کرده و آن را محکوم کردند.
یون سو-جین که در فضای مجازی با نام «اینو کت» شناخته میشود، این ویدئو را در فضای مجازی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «برای تماشای جام جهانی به آن سوی دنیا سفر میکنی... و با نژادپرستی مواجه میشوی.»
این مسابقه که در شهر گوادالاخارای مکزیک برگزار شد، با پیروزی ۲ بر یک کرهجنوبی مقابل جمهوری چک به پایان رسید.
ویدئوی منتشرشده با واکنش گسترده کاربران مواجه شد و بیش از ۶۵ هزار نظر دریافت کرد. همچنین این کلیپ دستکم ۱۲۰ هزار بار در شبکههای اجتماعی بازنشر یا به اشتراک گذاشته شد.
بسیاری از کاربران مکزیکی نیز در بخش نظرات از یون سو - جین عذرخواهی کردند و تأکید داشتند که رفتار این فرد نماینده مردم مکزیک نیست.
در پی افزایش فشارها و انتقادهای عمومی، گزارشها حاکی از آن است که برنال از سمت ریاست «انجمن مهندسان ژئوماتیک و نقشهبرداری ایالت خالیسکو» (CITGEJ) برکنار شده است. روزنامه نیویورک پست نیز به نقل از یکی از سخنگویان این انجمن، برکناری او را تأیید کرده است.
برنال با انتشار بیانیهای عمومی از این اتفاق عذرخواهی کرد. او در این بیانیه نوشت: میدانم که این ویدئو به طور گسترده منتشر شده و واکنشهای فراوانی را به دنبال داشته است. به همین دلیل معتقدم لازم است یک عذرخواهی عمومی ارائه کنم.
وی افزود: صمیمانه از تمام پیامدهایی که این اتفاق به همراه داشته، متأسفم. زمانی را صرف فکر کردن به آنچه رخ داده کردم و اکنون مسئولیت خود را در قبال این موضوع درک میکنم.
برنال همچنین تأکید کرد که قصد ندارد رفتار خود را توجیه کند یا درباره برداشتهای مختلف از آن وارد بحث شود و نوشت: در تمام زندگی شخصی و حرفهای خود همواره تلاش کردهام با دیگران با احترام رفتار کنم و در آینده نیز برای آنکه عملکرد و رفتارم بازتابدهنده همین ارزشها باشد، تلاش خواهم کرد.
این جنجال در نهایت باعث شد او جایگاه مدیریتی خود را در انجمن مهندسان ژئوماتیک و نقشهبرداری ایالت خالیسکو از دست بدهد و گزارشها حاکی از آن است که اکنون در جستوجوی فرصت شغلی جدید است.
نظر شما