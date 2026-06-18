مراسم عزاداری محرم در روزهای هشتم تا دهم در عنبران برگزار خواهد شد

حجت‌الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بخش عنبران مراسم عزاداری در روزهای هشتم، نهم و دهم ماه محرم در نقاط مختلف این بخش برگزار می‌شود اظهارکرد: طبق روال سال های گذشته شب تاسوعا، مراسم قرآن‌خوانی و دسته عزاداری در مسجد خلیفه شریف برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در روز تاسوعا نیز از ساعت ۱۶، بعد از اقامه نمازعصر برنامه قرآن‌خوانی و دسته عزاداری خیابانی در این مسجد آغاز می‌شود افزود: بعداز اقامه نماز عشا نیز در شب عاشورا، مراسم قرآن‌خوانی، دسته عزاداری خیابانی و آیین سنتی «شاخسی واخسی» در جلوی مسجد خلیفه شریف برگزار می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نمین با تاکید بر اینکه در روز عاشورا نیز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا زمان اقامه نماز ظهر، مراسم قرآن‌خوانی و عزاداری در مسجد خلیفه شریف برگزار خواهد شد بیان کرد: علاوه مراسم های فوق، در تمامی روستاهای بخش عنبران نیز مراسم مشابهی با مشارکت مردم و هیأت امنای مساجد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رحمانی خاطر نشان کرد: این مراسم‌ها با همت و مشارکت مردم مؤمن و عزادار عنبران و همکاری هیأت امنای مساجد اجرا می شود ادامه داد: همچنین در روزهای تاسوعا و عاشورا موکب‌های پذیرایی برای خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی راه‌اندازی می‌شود.