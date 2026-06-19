  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

دمای هوا در تهران به ۳۹ درجه می‌رسد

دمای هوا در تهران به ۳۹ درجه می‌رسد

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد دوشنبه آینده دما در تهران به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزارش مهر، بر اساس الگوهای هواشناسی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، دمای هوا در تهران طی دوشنبه آینده به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

امروز حداکثر دمای پایتخت ۳۵ درجه سانتیگراد و برای روزهای شنبه و یکشنبه آینده به ترتیب به ۳۷ و ۳۸ درجه خواهد رسید.

در استان قم نیز دما طی دوشنبه آینده به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر افزایش می‌یابد.

دمای حال حاضر در شهرهای تبریز، اردبیل، ارومیه، سنندج و کرمانشاه به ترتیب ۳۱ درجه، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد است.

دمای کنونی در شهرهای ساحلی رشت، ساری و گرگان نیز به ترتیب ۳۱،۳۱ و ۳۲ درجه است. در بندرعباس دما ۳۸ درجه بالای صفر است.

کد مطلب 6864629
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها