به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا صبح چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی استان همکاری بیشتری در اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری داشته باشد و فرآیند پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی را تسریع کند.

وی با انتقاد از عملکرد متفاوت بانک‌ها افزود: متأسفانه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سلیقه‌ای عمل می‌کنند، در حالی که دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای همه بانک‌ها یکسان است و نباید رویه‌های متفاوت مانعی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: در برخی بانک‌ها میزان پرداخت تسهیلات سفر به حدود ۴۰ درصد رسیده، اما برخی دیگر تنها پنج درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند که این اختلاف قابل توجیه نیست.

رجایی‌نیا همچنین به وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹۳ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ پرداخت شده و با توجه به فرصت باقی‌مانده تا ۱۵ تیرماه، امیدواریم این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

وی افزود: ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ نیز انجام شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها با همکاری و سرعت عمل بیشتر، زمینه بهره‌مندی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از این منابع را فراهم کنند.