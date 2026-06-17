خرید بیش از ۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

سعید دارابی در گفتوگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت خرید گندم در لرستان تا پایان روز سهشنبه را اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون مجموعاً ۳۱ هزار و ۹۰۷ تن گندم بهصورت تضمینی در استان خریداری شده است.
وی با اشاره به آکار تفکیکی خرید گندم در استان تا کنون، گفت: در شهرستان پلدختر ۱۵ هزار و ۷۱۶ تن، در کوهدشت ۱۱ هزار و ۱۴۵ تن، در رومشکان سه هزار و ۸۱۰ تن، در خرمآباد هزار و ۱۴۲ تن و در چگنی ۹۳ تن گندم خریداری شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان با آمادگی کامل تمامی مراکز خرید و تجهیزات لازم، روند دریافت محصول کشاورزان عزیز را بادقت و سرعت ادامه میدهد. از تمامی کشاورزان گرامی تقاضا میشود برای تسریع در فرایند تحویل محصول و ثبت در سامانه، هماهنگیهای لازم را با مراکز خرید منطقه خود به عملآورند.
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