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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

خرید بیش از ۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرید بیش از ۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید بیش از ۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان این استان تا کنون خبر داد.

سعید دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت خرید گندم در لرستان تا پایان روز سه‌شنبه را اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون مجموعاً ۳۱ هزار و ۹۰۷ تن گندم به‌صورت تضمینی در استان خریداری شده است.

وی با اشاره به آکار تفکیکی خرید گندم در استان تا کنون، گفت: در شهرستان پلدختر ۱۵ هزار و ۷۱۶ تن، در کوهدشت ۱۱ هزار و ۱۴۵ تن، در رومشکان سه هزار و ۸۱۰ تن، در خرم‌آباد هزار و ۱۴۲ تن و در چگنی ۹۳ تن گندم خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان با آمادگی کامل تمامی مراکز خرید و تجهیزات لازم، روند دریافت محصول کشاورزان عزیز را بادقت و سرعت ادامه می‌دهد. از تمامی کشاورزان گرامی تقاضا می‌شود برای تسریع در فرایند تحویل محصول و ثبت در سامانه، هماهنگی‌های لازم را با مراکز خرید منطقه خود به عمل‌آورند.

کد مطلب 6862940

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