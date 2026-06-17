به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسینزاده صبح چهارشنبه در نشست با فعالان شیلاتی اظهار کرد: این ۵ قطعه ماهی خاویاری که با روش نوین میکروسزارین استحصال و تکثیر شده بودند، پس از اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند. این اقدام برای نخستین بار در کشور اجرا شده و نتیجه سالها تلاش کارشناسی و تحقیقاتی در مراکز تکثیر استان است.
حسینزاده با تأکید بر مزیتهای این روش افزود: در گذشته، مولدین پس از تکثیر طبیعی کشتار میشدند، اما امروز با فناوری میکروسزارین، نه تنها جان ماهیان حفظ میشود، بلکه امکان تکثیر مجدد آنها نیز فراهم میآید. این رویکرد، صیانت از ذخایر ژنتیکی را همراه با بهرهبرداری پایدار ممکن ساخته و الگویی کارآمد برای سایر مراکز تکثیر کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: انتخاب مازندران برای اجرای پایلوت این طرح، نشان از توان علمی و اجرایی نیروهای متخصص استان دارد و ما را مصمم میکند تا گامهای بعدی را در توسعه روشهای دوستدار محیطزیست و کمتهاجمی برداریم.
عبدلی، نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس در سازمان شیلات، با بیان اینکه این دستاورد ظرفیتهای دانشبنیان شیلات مازندران را به رخ کشیده، گفت: چنین ابتکاراتی میتواند مسیر حفاظت از گونههای در معرض خطر را هموارتر کند و اعتبار ایران را در میان کشورهای حاشیه خزر ارتقا دهد.
اسدالله تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز این موفقیت را مرهون برنامهریزی دقیق و همت متخصصان دانست و اظهار کرد: ثبت این رویداد در کارنامه شیلات استان، نشاندهنده عزم جدی برای حفظ سرمایههای طبیعی و استفاده از فناوری روز در این حوزه است.
حسن قبادی، مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات، رهاسازی این مولدین را یک دستاورد ملی توصیف کرد و گفت: این روش نوین، ضمن کاهش تلفات، امکان پایش و ارزیابی دقیقتر جمعیت خاویاری را فراهم میکند و امیدواریم به زودی در سایر استانهای ساحلی نیز گسترش یابد.
نشانگذاری الکترونیکی ماهیان خاویاری
جوسرا، مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران نیز با اشاره به نشانگذاری الکترونیکی تمامی ماهیان رهاسازی شده، خاطرنشان کرد: این تگها به پژوهشگران کمک میکند تا رفتار و چرخه زندگی این گونه ارزشمند را در دریا رصد کنند و اطلاعات لازم برای مدیریت بهتر ذخایر را گردآوری کنند.
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