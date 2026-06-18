فرهنگ عاشورا رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله ولیالله لونی شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به جایگاه بیبدیل نهضت عاشورا در تاریخ اسلام و تأثیر آن بر تحولات اجتماعی و سیاسی جهان، اظهار کرد: توفیق حضور در جمع مردمی که با عشق به اهلبیت(ع) و با حضور مستمر خود در میدان، پیام عاشورا را زنده نگه داشتهاند، نعمتی بزرگ است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در سالهای اخیر جلوهای کمنظیر از وفاداری به آرمانهای حسینی را به نمایش گذاشته است، افزود: حضور گسترده و مداوم مردم در صحنههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و انقلابی، تنها یک حرکت داخلی نیست، بلکه پدیدهای است که امروز در سطح جهانی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: آنچه امروز در ایران رخ میدهد، صرفاً یک رخداد سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه تجلی فرهنگ عاشورا و مکتب مقاومت است؛ فرهنگی که ملت ایران آن را از سیدالشهدا(ع) آموخته و با آن در برابر همه فشارها و تهدیدها ایستاده است.
نهضت امام حسین(ع) بزرگترین حرکت روشنگری تاریخ اسلام بود
آیتالله لونی در ادامه سخنان خود با تشریح ابعاد نهضت عاشورا اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) یک حرکت صرفاً نظامی یا سیاسی نبود، بلکه نهضتی آگاهیبخش و روشنگرانه برای نجات اسلام و بشریت از انحراف و تحریف بود.
وی با اشاره به اینکه نهضت حسینی حدود پنج ماه و نیم به طول انجامید، گفت: امام حسین(ع) در این مدت تلاش کرد با بهرهگیری از هر فرصت ممکن، جامعه اسلامی را نسبت به خطر بزرگی که اسلام را تهدید میکرد آگاه سازد. آن حضرت از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا، پیوسته به تبیین حقایق و افشای ماهیت جریان حاکم پرداخت.
استاد حوزه علمیه قم افزود: جامعه آن روز بهطور کامل عمق خطر را درک نمیکرد، اما هنگامی که امام حسین(ع) جان خود و عزیزترین یاران و خانوادهاش را در راه خدا فدا کرد، حقیقت برای مردم آشکار شد و همان آگاهی که در طول ماهها تبیین شده بود، با خون سیدالشهدا(ع) در جانها نفوذ کرد و به ایمان و باور تبدیل شد.
وی تأکید کرد: راز ماندگاری عاشورا در همین حقیقت نهفته است که امام حسین(ع) دانایی را به دارایی، آگاهی را به ایمان و شناخت را به حرکت اجتماعی تبدیل کرد.
«مثلی لایبایع مثله»؛ مرزبندی همیشگی حق و باطل
آیتالله لونی با اشاره به موضع تاریخی امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید گفت: هنگامی که از امام حسین(ع) درخواست بیعت شد، آن حضرت با صراحت و شجاعت در برابر حاکم مدینه ایستاد و فلسفه قیام خود را تبیین کرد.
وی افزود: سیدالشهدا(ع) در معرفی جایگاه اهلبیت(ع) فرمودند ما خاندان نبوت، محل نزول رحمت الهی و معیار حق هستیم و در مقابل، یزید را نماد فساد، ظلم، خونریزی و انحراف معرفی کردند.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: جمله تاریخی «مثلی لایبایع مثله» تنها یک موضع شخصی نبود، بلکه اعلام یک اصل همیشگی در تاریخ بود؛ اینکه جبهه حق هرگز نمیتواند مشروعیت جبهه باطل را بپذیرد و حق و باطل قابل جمع شدن نیستند.
فرهنگ عاشورا رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است
آیتالله لونی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، اظهار کرد: ملت ایران فرزندان مکتب امام حسین(ع) هستند و هرجا که از آرمانهای عاشورا فاصله گرفته شود، آسیبها آغاز خواهد شد.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگ عاشورا، ایجاد روحیه مسئولیتپذیری، ایستادگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه است؛ روحیهای که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی بهروشنی مشاهده شده است.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: دشمنان ملت ایران در طول سالهای گذشته با بهرهگیری از انواع ابزارهای سیاسی، رسانهای، امنیتی و اقتصادی تلاش کردهاند اراده مردم را تضعیف کنند، اما پیوند عمیق مردم با ارزشهای دینی و انقلابی، همه این توطئهها را ناکام گذاشته است.
اتحاد ملی و پیوند امت و ولایت مهمترین سرمایه کشور است
آیتالله لونی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت ملی را یکی از بزرگترین سرمایههای کشور دانست و گفت: هرگاه پیوند میان مردم و رهبری تقویت شده، کشور توانسته از سختترین بحرانها عبور کند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از سرمایه بزرگ وحدت و همبستگی ملی پاسداری کرد. اختلافافکنی، دوقطبیسازی و تخریب نیروهای مؤمن و انقلابی، خواسته دشمنان ملت ایران است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان در کنار نقد دلسوزانه اظهار داشت: نقد منصفانه و ارائه دیدگاههای اصلاحی نهتنها مذموم نیست، بلکه به پیشرفت امور کمک میکند، اما تخریب، تضعیف و ایجاد ناامیدی در جامعه، اقدامی برخلاف منافع ملی است.
ملت ایران امید تازهای به آزادیخواهان جهان بخشیده است
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: امروز بسیاری از ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان با نگاه تحسینآمیز به ملت ایران مینگرند و مقاومت مردم ایران را الهامبخش خود میدانند.
وی افزود: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را از بسیاری از قدرتهای جهان متمایز میکند، صرفاً توان نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه قدرت تأثیرگذاری بر دلها و ذهنهاست؛ قدرتی که از ایمان، اعتقاد و فرهنگ عاشورایی سرچشمه میگیرد.
آیتالله لونی تصریح کرد: ملت ایران نشان داده است که میتوان در برابر زورگوییها ایستاد، عزت را حفظ کرد و در عین حال به آرمانهای انسانی و الهی وفادار ماند.
گریه بر امام حسین(ع)، اشک حرکت و تعالی است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود با اشاره به جایگاه عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: اشک بر سیدالشهدا(ع) تنها اشک غم و اندوه نیست، بلکه اشک طلب کمال، اشک عدالتخواهی، اشک بازگشت به خدا و اشک پیوند با حقیقت است.
آیتالله لونی افزود: مکتب عاشورا، مکتب بیداری، مسئولیتپذیری، ظلمستیزی و دفاع از کرامت انسانی است و هر جامعهای که به این مکتب تمسک جوید، مسیر عزت، پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ، راه عزت و استقلال را ادامه میدهد و پرچم آرمانهای حسینی را در برابر دیدگان جهانیان برافراشته نگه داشته است.
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