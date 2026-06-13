به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمد قربانی سرپرست حوزه قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با سیدمحسن موسوی‌زاده نماینده مردم خوزستان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، که با هدف تقویت تعاملات میان مجلس و دولت برگزار شد، بر تبیین مشکلات کشاورزی، ارائه راهکارهای عملیاتی و تاکید بر پیگیری مستمر مطالبات کشاورزان تاکید شد.

در این نشست، نماینده مردم خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک استان خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور، مشکلات موجود در حوزه‌های مرتبط و به‌ویژه چالش‌های تخصصی بخش کشاورزی را تشریح کرد.

موسوی‌زاده با نقد برخی نارسایی‌ها در زیرساخت‌های کشاورزی استان، به موانع موجود پیش‌روی کشاورزان و بهره‌برداران اشاره کرد و خواستار نگاه ویژه وزارتخانه به قطب کشاورزی ایران شد.

وی ضمن ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای تخصصی و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود وضعیت فعلی و بهره‌وری بیشتر منابع آب و خاک در استان خوزستان، تأکید کرد که با مدیریت جهادی و اصلاح برخی فرآیندهای اداری، می‌توان بخشی از مشکلات مزمن این حوزه را مرتفع کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان این که مطالبات مطرح شده تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد، افزود: مردم خوزستان منتظر گام‌های عملیاتی دولت برای حل این مشکلات هستند.

محمد قربانی سرپرست حوزه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس نیز در این نشست ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده، بر تعامل سازنده با نمایندگان مجلس تاکید و نسبت به پیگیری موارد مطرح شده در بدنه اجرایی وزارتخانه قول مساعد داد.