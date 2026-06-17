به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از اقدامات امنیتی همزمان با امضای تفاهمنامه بین ایران و ایالات متحده در تفرجگاه بورگن‌اشتوک در مرکز سوئیس خبر می‌دهند.

مقامات سوئیس از مجموعه اقدامات و تدابیر برای مراسم امضای یادداشت تفاهم در بورگن اشتوک در مرکز سوئیس خبر می‌دهند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که در مراسم امضا این تفاهمنامه هیئت هایی از پاکستان و قطر نیز به همراه ایران و آمریکا حاضرند.

مقامات سوئیس حریم هوایی بورگن اشتوک را تا شعاع ۴۶ کیلومتری می‌بندند.

دولت سوئیس نیز اعلام کرد که امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با مشارکت نماینده‌های عالی امریکا، ایران، قطر و پاکستان انجام می‌شود.

دولت سوئیس خبر داد که بیش از ۲ هزار سرباز امنیت محل امضای یادداشت تفاهم را تامین می‌کنند و برای اطمینان از امنیت، منطقه پرواز ممنوع اعمال می‌شود.

قرار است که هیئت‌های ایران و آمریکا روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در بورگن‌اشتوک با یکدیگر دیدار کنند.

بورگن‌اشتوک کجاست؟

بورگن‌اشتوک در قلب سوئیس و بر فراز رشته‌کوهی مشرف به دریاچه لوسرن قرار گرفته است. این مجموعه در ارتفاعی حدود ۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریاچه واقع شده و چشم‌اندازی منحصر به فرد از کوهستان‌های آلپ و آب‌های زلال لوسرن را در اختیار مهمانان قرار می‌دهد.

دسترسی به این مجموعه از طریق جاده اختصاصی، قایق و قطار کابلی امکان‌پذیر است؛ موضوعی که امنیت و کنترل ورود و خروج را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های امنیتی و دیپلماتیک

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب بورگن‌اشتوک برای نشست‌های بین‌المللی، ویژگی‌های امنیتی آن شامل؛ قرار گرفتن در منطقه‌ای مرتفع و نسبتاً ایزوله، امکان کنترل کامل مسیرهای دسترسی، وجود زیرساخت‌های پیشرفته ارتباطی و امنیتی، امکان استقرار گسترده نیروهای حفاظتی بدون ایجاد اختلال در زندگی شهری، و وجود سالن‌های اختصاصی برای مذاکرات محرمانه، است.

کارشناسان امنیتی معتقدند این مجموعه یکی از مناسب‌ترین مکان‌های اروپا برای برگزاری مذاکرات حساس سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.

امکانات مجموعه

بورگن‌اشتوک تنها یک هتل نیست؛ بلکه یک شهرک لوکس و چندمنظوره به شمار می‌رود که شامل؛،چند هتل پنج‌ستاره، سوئیت‌های اختصاصی برای مقامات بلندپایه، بیش از ۳۰ سالن همایش و کنفرانس، مراکز رسانه‌ای و ارتباطی، رستوران‌ها و فضاهای پذیرایی رسمی، مرکز درمانی و سلامت و استخر مشهور اینفینیتی با چشم‌انداز دریاچه لوسرن است. این امکانات امکان میزبانی همزمان از ده‌ها هیئت دیپلماتیک، خبرنگار و تیم‌های امنیتی را فراهم می‌کند.

تاریخچه بورگن‌اشتوک

تاریخ این مجموعه به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد. نخستین هتل‌های منطقه در دهه ۱۸۷۰ ساخته شدند و به سرعت به مقصدی محبوب برای خانواده‌های سلطنتی، سیاستمداران و چهره‌های مشهور جهان تبدیل شدند.

در طول قرن بیستم شخصیت‌های متعددی از جمله رهبران سیاسی، هنرمندان و سرمایه‌گذاران بزرگ جهان در این مجموعه اقامت داشته‌اند. پس از یک بازسازی گسترده چند میلیارد دلاری، بورگن‌اشتوک در سال ۲۰۱۷ بار دیگر به عنوان یکی از لوکس‌ترین و مجهزترین مراکز اقامتی اروپا فعالیت خود را آغاز کرد.

مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی برگزارشده در بورگن‌اشتوک

مهم‌ترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر این مجموعه، اجلاس بین‌المللی صلح اوکراین در ژوئن ۲۰۲۴ بود. در این نشست بیش از ۹۰ کشور و سازمان بین‌المللی حضور داشتند و ده‌ها رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مقام عالی‌رتبه جهان در بورگن‌اشتوک گرد هم آمدند. این اجلاس نشان داد که مجموعه توانایی میزبانی از پیچیده‌ترین رویدادهای دیپلماتیک جهان را دارد.

نشست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

بورگن‌اشتوک طی سال‌های اخیر میزبان ده‌ها نشست محرمانه اقتصادی، مالی و بانکی بوده است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی جلسات راهبردی خود را در این مکان برگزار می‌کنند.

مذاکرات غیرعلنی سیاسی

به دلیل موقعیت خاص و امنیت بالا، این مجموعه بارها برای گفتگوهای پشت‌پرده میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیام سیاسی انتخاب بورگن‌اشتوک

در صورت برگزاری مراسم امضای توافق ایران و آمریکا در این مکان، انتخاب بورگن‌اشتوک صرفاً یک انتخاب لجستیکی نخواهد بود.

این انتخاب سه پیام مهم در خود دارد؛ نخست، تأکید بر نقش بی‌طرفانه سوئیس در روند دیپلماسی.

دوم،نمایش اهمیت و حساسیت توافق برای جامعه بین‌المللی

سوم، ایجاد فضایی امن و دور از فشارهای رسانه‌ای برای طرفین.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران انتخاب این مجموعه را بخشی از پیام سیاسی توافق احتمالی می‌دانند.

بورگن‌اشتوک یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز دیپلماسی بین‌المللی در اروپا است؛ مکانی که ترکیبی از امنیت، محرمانگی، امکانات پیشرفته و اعتبار تاریخی را در اختیار رهبران جهان قرار می‌دهد. اگر مراسم امضای توافق ایران و آمریکا در این مجموعه برگزار شود، نام بورگن‌اشتوک بار دیگر در کنار مهم‌ترین رویدادهای سیاسی قرن بیست و یکم ثبت خواهد شد.