به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» گزارش داد که رژیم اسرائیل در تلاش است گفت‌وگوها با لبنان را تسریع کرده و همزمان با دستیابی آمریکا و ایران به یک توافق کامل، هرچه سریع‌تر به توافقی با بیروت دست یابد.

بر اساس این گزارش، هدف تل آویو از دستیابی به توافق با دولت بیروت با میانجیگری آمریکا، خارج کردن مطالبه ایران مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان به‌ عنوان یکی از شروط توافق تهران و واشنگتن از دستور کار مذاکرات دو طرف خواهد بود.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که برخی محافل سیاسی اسرائیل از توافق تهران و واشنگتن انتقاد کرده و نسبت به بندهای الزام‌آور مرتبط با ایران و لبنان هشدار داده‌ اند.