تاسیس «ارکستر کودکان کار» با مشارکت چند مجموعه مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری تشکیل «ارکستر کودکان کار» با حضور بابک رضائی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران، آرش امینی موزیسین و دبیر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، نصیری داودی و یلدا یزدانی در دفتر موسیقی برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور موسیقی از آغاز همکاری مشترک این مجموعه با اداره کل بهزیستی استان تهران و انجمن موسیقی ایران برای شناسایی، آموزش و توانمندسازی کودکان کار در حوزه موسیقی خبر داد.
بابک رضائی با اشاره به تشکیل نخستین کارگروه مشترک میان دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی ایران، اداره کل بهزیستی استان تهران و فعالان حوزه کودکان کار، تأکید کرد: این طرح با هدف شناسایی استعدادها، آموزش تخصصی موسیقی، توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی کودکان کار و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصههای حرفهای موسیقی کشور دنبال خواهد شد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: از ابتدای دوره مسئولیت خود، تمام تلاش ما بر این بوده است که بتوانیم با دستگاهها و مراکز دولتی و حاکمیتی به همافزاییهایی در راستای تعریف و انجام مأموریتهای ویژه در حوزه موسیقی دست پیدا کنیم. یکی از مجموعههایی که در این مسیر مورد توجه ما قرار گرفت، سازمان بهزیستی بود. به لطف خدا از حدود یک ماه و نیم پیش ارتباطی را با اداره کل بهزیستی استان تهران برقرار کردیم و تعامل بسیار خوبی شکل گرفت.
وی افزود: در ادامه این همکاری، از چند مرکز تحت پوشش بهزیستی استان تهران بازدید کردیم و همچنین درباره استفاده از سالنهای موجود در این مراکز گفتگوهایی انجام شد تا انشاءالله با انعقاد تفاهمنامه میان انجمن موسیقی ایران و مجموعههای تحت مدیریت بهزیستی، سالنهای آمفیتئاتر موجود در این مراکز برای اجرای برنامههای موسیقی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل دفتر موسیقی ادامه داد: در جریان این بازدیدها و ارتباطات، با مجموعههای فعال در حوزه کودکان کار و دیگر گروههای هدف سازمان بهزیستی آشنا شدیم. همچنین با برخی سازمانهای مردمنهاد زیرمجموعه بهزیستی که ارتباط نزدیکی با این کودکان دارند، تعاملاتی شکل گرفت. در همین مسیر ایده تأسیس یک ارکستر متشکل از کودکان کار مطرح شد که مورد استقبال مدیرکل محترم بهزیستی استان تهران قرار گرفت.
وی اظهار کرد: این موضوع مقدمهای شد برای تشکیل نخستین کارگروه همکاری و مشارکت میان دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی ایران، بهزیستی استان تهران و یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال در این حوزه به نام «صبح رویش». نخستین جلسه این کارگروه برگزار شد و بنا داریم با هماهنگیهای لازم، در مرحله نخست کودکان مستعد آموزش موسیقی را شناسایی کرده و شرایط لازم را برای آموزش و توانمندسازی آنان فراهم کنیم.
رضائی با اشاره به آثار اجتماعی و فرهنگی موسیقی گفت: موسیقی میتواند نقش مؤثری در ترمیم آسیبهای اجتماعی و عاطفی ایفا کند. آموزش موسیقی به عنوان یک هنر میتواند برای برخی از این کودکان در آینده به یک حرفه تبدیل شود و زمینه فعالیت هنری، امرار معاش و کسب درآمد را برای آنان فراهم کند. از همین رو در مرحله نخست شناسایی استعدادها، آموزش و نظارت بر روند رشد این کودکان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در ادامه مسیر و در راستای آرزوی این کودکان، امیدواریم بتوانیم یک ارکستر سمفونیک و همچنین گروههای موسیقی ایرانی متشکل از این هنرجویان تشکیل دهیم. کودکانی که تحت آموزش و برنامهریزی مجموعه تخصصی موسیقی قرار میگیرند، میتوانند در آینده در جشنواره موسیقی جوان حضور پیدا کنند و جایگاههای ارزشمندی در عرصه موسیقی کشور به دست آورند. تمام تلاش ما این است که موسیقی را در جایگاه متعالی خود دنبال کنیم. هدایت و نظارت بر آموزش، ارتباط با استادان، ارتقای سطح آموزشی، برنامهریزی برای تشکیل گروههای موسیقی و فراهم کردن زمینه حضور این هنرجویان در مجامع موسیقایی کشور از جمله وظایفی است که بر عهده انجمن موسیقی ایران خواهد بود.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ادامه داد: در بخش امکانات نیز سازمان بهزیستی مسئولیت تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله فضای تمرین و سایر امکانات سختافزاری را پذیرفته است و قرار است از طریق یکی از سازمانهای مردمنهاد رسمی وابسته به این مجموعه، شرایط لازم برای فعالیت این کودکان فراهم شود.
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