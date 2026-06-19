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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

کیفیت آب مخزن «ساقی کوثر» در یزد پیش از بهره‌برداری مستمر پایش می‌شود

کیفیت آب مخزن «ساقی کوثر» در یزد پیش از بهره‌برداری مستمر پایش می‌شود

یزد _ مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای فرآیندهای فشرده پایش، شست‌وشو، گندزدایی و کنترل کیفی مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان با اشاره به نزدیک شدن زمان بهره‌برداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» گفت: طی روزهای گذشته کارشناسان این مرکز همگام با سایر عوامل اجرایی، بر عملیات شست‌وشو و گندزدایی مخازن و خطوط انتقال نظارت مستمر داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت، سیستم تزریق مواد گندزدا راه‌اندازی و در چندین مرحله نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی برای سنجش پارامترهای کیفی آب انجام شده است تا از سلامت و کیفیت آب پیش از ورود به شبکه توزیع اطمینان کامل حاصل شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد تصریح کرد: کنترل مستمر شاخص‌های کیفی آب، بخشی از فرآیند استاندارد بهره‌برداری از تأسیسات جدید آبرسانی است و تمامی آزمایش‌ها مطابق دستورالعمل‌ها و استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود.

دهقان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و باکیفیت برای شهروندان و ایجاد اطمینان خاطر برای ساکنان مناطق تحت پوشش این مخزن است تا با بهره‌برداری از آن، خدمات آبرسانی پایدار و مطلوب‌تری به اهالی حسن‌آباد، اکرم‌آباد، اکرمیه و مناطق همجوار ارائه شود.

کد مطلب 6864685

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