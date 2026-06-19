به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان با اشاره به نزدیک شدن زمان بهره‌برداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» گفت: طی روزهای گذشته کارشناسان این مرکز همگام با سایر عوامل اجرایی، بر عملیات شست‌وشو و گندزدایی مخازن و خطوط انتقال نظارت مستمر داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت، سیستم تزریق مواد گندزدا راه‌اندازی و در چندین مرحله نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی برای سنجش پارامترهای کیفی آب انجام شده است تا از سلامت و کیفیت آب پیش از ورود به شبکه توزیع اطمینان کامل حاصل شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد تصریح کرد: کنترل مستمر شاخص‌های کیفی آب، بخشی از فرآیند استاندارد بهره‌برداری از تأسیسات جدید آبرسانی است و تمامی آزمایش‌ها مطابق دستورالعمل‌ها و استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود.

دهقان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و باکیفیت برای شهروندان و ایجاد اطمینان خاطر برای ساکنان مناطق تحت پوشش این مخزن است تا با بهره‌برداری از آن، خدمات آبرسانی پایدار و مطلوب‌تری به اهالی حسن‌آباد، اکرم‌آباد، اکرمیه و مناطق همجوار ارائه شود.