ترامپ: قرار نیست آمریکا به ایران ۳۰۰ میلیارد دلار بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: قرار نیست از سوی آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران تحویل داده شود و این اخبار کذب است.

وی اضافه کرد: آنچه برای آمریکا مهم است پیروزی و کاهش قیمت نفت است. به بازارهای سهام نگاه کنید.

لازم به ذکر است طبق بند ششم توافق با آمریکا، این کشور باید با کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس، ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی انجام دهد تا با استفاده از آن، ایران بتواند یک برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی را پیش ببرد. این بند برای جلوگیری از تجربه برجام در جلوگیری از سرمایه‌گذاری توسط آمریکایی‌ها پس از رفع تحریم‌ها، به این تفاهم نامه اضافه شده است. مذاکرات کنونی قطر و امارات با ایران در همین زمینه بوده و ممکن است چین هم به آنها اضافه شود. مسئله غرامت و بازسازی رخدادهای جنگ از همین طریق تامین مالی خواهد شد.