به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان فارس، جامعه اساتید و سایر نهادهای حوزوی این استان در بیانیه‌ای مشترک، بر جایگاه ولایت فقیه به‌عنوان محور مشروعیت نظام اسلامی تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسائل کلان کشور، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات بین‌المللی، فصل‌الخطاب بوده و باید مبنای تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد.

امضاکنندگان بیانیه، با اشاره به شرایط حساس کشور، ولایت فقیه را ستون خیمه نظام جمهوری اسلامی دانسته و مشروعیت ساختارهای حکومتی را وابسته به این جایگاه عنوان کردند.

همچنین با تأکید بر اصول «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی، از مسئولان اجرایی و تیم مذاکره‌کننده خواسته شده است تمامی اقدامات خود را در چارچوب رهنمودهای رهبری و خطوط قرمز نظام دنبال کنند.

در ادامه این بیانیه، با اشاره به سابقه روابط ایران و آمریکا، بی‌اعتمادی نسبت به دولت ایالات متحده مورد تأکید قرار گرفته و بر لزوم هوشیاری در هرگونه تعامل دیپلماتیک تأکید شده است.

در پایان نیز نهادهای حوزوی استان فارس ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر هم‌افزایی ارکان نظام در سایه هدایت‌های ولایت فقیه و ضرورت التزام عملی مسئولان به این اصل تأکید کردند.