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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۲

عزاداری مردم یاسوج در شب چهارم محرم

عزاداری مردم یاسوج در شب چهارم محرم

یاسوج-عزاداری مردم یاسوج در چهارمین شب ماه محرم با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6864443

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