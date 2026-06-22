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۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

عزاداری مردم یاسوج در شب هشتم محرم

عزاداری مردم یاسوج در شب هشتم محرم

یاسوج-عزاداری مردم یاسوج در هشتمین شب ماه محرم برگزار شد.

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کد مطلب 6868326

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