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۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۳

عزاداری مردم یاسوج در نهمین شب محرم برگزار شد

عزاداری مردم یاسوج در نهمین شب محرم برگزار شد

یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در نهمین شب محرم در خیابان جمهوری اسلامی این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6869387

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