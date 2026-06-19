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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

عزاداری مردم یاسوج در شب پنجم محرم

عزاداری مردم یاسوج در شب پنجم محرم

یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در پنجمین شب محرم در خیابان جمهوری اسلامی برگزار شد.

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کد مطلب 6865162

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