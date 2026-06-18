به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور مقابله با فعالیت‌های مسئولان لبنانی که با حزب‌الله هم‌پیمان هستند، تحریم‌های جدیدی را علیه آنها اعمال کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه مدعی شد که فعالیت‌های متحدان حزب‌الله با هدف تضعیف سیستماتیک سلطه دولت و تثبیت یک نظام قدرت موازی صورت می‌گیرد که این امر منجر به تضعیف لبنان شده است.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که حزب‌الله بزرگترین مانع در مسیر بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی لبنان است.

در ادامه ادعای وزارت خارجه آمریکا آمده است که حزب‌الله دولت را در گروی یک درگیری دائمی نگه داشته است.

وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه و تضمین ثبات و شکوفایی لبنان، حزب‌الله باید سلاح‌های خود را زمین بگذارد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد: ما تحریم هایی را علیه مسئولان لبنانی حامی حزب الله و دیگر افراد وضع کردیم.

این وزارت خانه مدعی شد: تحریم های مذکور به دلیل اقدامات آنها در مانع تراشی در مسیر صلح و تأخیر روند خلع سلاح حزب الله انجام می شود.

این نخستین باری نیست که آمریکا در اقدامی مداخله جویانه مسئولان لبنانی حامی حزب الله را تحریم می کند.