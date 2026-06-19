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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

کشتی آزاد جام تختی - کرمان

پیروزی حسن یزدانی مقابل آذرپیرا/شیرشاه کشتی ایران جهانی شد

پیروزی حسن یزدانی مقابل آذرپیرا/شیرشاه کشتی ایران جهانی شد

حسن یزدانی با کسب دومین پیروزی در انتخابی تیم ملی در وزن ۹۷ کیلوگرم، صاحب دوبنده کشتی آزاد در مسابقات جهانی قزاستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد، امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی به مصاف هم رفتند که حسن یزدانی با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز میدان شد.

یزدانی با کسب دومین پیروزی در انتخابی تیم ملی، صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی آستانه قزاقستان شد.

هر دو کشتی‌گیر برای رسیدن به دوبنده تیم ملی کشتی آزاد به دو پیروزی نیاز داشتند که حسن یزدانی با دو پیروزی موفق شد دوبنده تیم ملی را از آن خود کند.

طبق اعلام کادر فنی بازنده‌های انتخابی تیم ملی به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.

کد مطلب 6864749
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      3 3
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      ایول،حقش بود،گرچه آذرپیرا هم استحقاق پوشیدن لباس تیم ملی رو داره ولی تیم ملی با یزدانی یه چیز دیگه است
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      4 5
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      سلام بدون هیچ تعصبی و با تمام احترام به حسن آقا کشتی او دیگر تمام شده کشتی دوم اشتباه داوری داشت حسن یزدانی کدام فن را اجرا کرد در صورتی که در دنیا کسی میبره که فن بزنه با یک اشتباه کشتی گیر جوانمون را از بین نبریم آذر پیرا با ختلاف از یزدانی می تونه ملی پوش باشه
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      6 4
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      کشتی دوم حق آزرپیرا خورده شد صدرصد برد با آزرپیرا بود
    • محمد IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      4 0
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      سلام با تمام احترامی که به آقای حسن یزدانی دارم کلا هول میده همین اگر هول دادن را امتیازش رو حذف کنند حسن آقا امتیاز می گیره ؟؟ آذر پیرا باز یه دو تا خاک کرد
    • مسعود IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      2 0
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      یزدانی با این کشتی نمی تواند مقامی در دنیا بدست بیاره فقط هل می داد و داوران هم کمکش کردند مثل بشکه شده همه می خواستند یزدانی ببره

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