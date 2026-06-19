پیروزی حسن یزدانی مقابل آذرپیرا/شیرشاه کشتی ایران جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد، امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی به مصاف هم رفتند که حسن یزدانی با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز میدان شد.

یزدانی با کسب دومین پیروزی در انتخابی تیم ملی، صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی آستانه قزاقستان شد.

هر دو کشتی‌گیر برای رسیدن به دوبنده تیم ملی کشتی آزاد به دو پیروزی نیاز داشتند که حسن یزدانی با دو پیروزی موفق شد دوبنده تیم ملی را از آن خود کند.

طبق اعلام کادر فنی بازنده‌های انتخابی تیم ملی به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.