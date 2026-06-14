به گزارش خبرنگار مهر، امسال مسابقات جام تختی یکی از مراحل انتخابی تیم ملی است برگزاری این رقابتها برای اعضای کادر فنی و کشتیگیران اهمیت زیادی دارد. مسابقات انتخابی در جام تختی در دو رشته آزاد و فرنگی قرار است در ۴ وزن برگزار شود. در رشته آزاد در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتیگیران برای دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت میکنند.
در نهایت پس از کش و قوس فراوان با اعلام رئیس سازمان لیگ قرار بر این شد که مسابقات کشتی فرنگی از ۲۴ تا ۲۶ خردادماه برگزار شود و مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین فردین هدایتی و امین میرزازاده هم در تاریخ ۲۶ خردادماه در روز فینال برگزار شود. مسابقات کشتی آزاد جام تختی هم قرار است ۲۷ تا ۲۹ خردادماه در کرمان برگزار شود و مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم هم در تاریخ ۲۹ خردادماه در روز فینال برگزار شود.
وی با بیان اینکه انتخابی کشتی در وزن 97 حساسیت زیادی دارد گفت: در حاشیه جام تختی قرار است حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف هم بروند تا تکلیف نماینده کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی قزاقستان مشخص شود. هر ۲ کشتیگیر برای دوبنده جهانی به ۲ برد نیاز دارند و کشتیگیری که این انتخابی را واگذار کند به بازیهای آسیایی خواهد رفت.
حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مسابقات جام تختی و حضور کشتیگیران خارجی در این مسابقات گفت: مسابقات جام تختی به طور حتم برگزار میشود و با توجه به اینکه مسابقات انتخابی در چهار وزن در رشته کشتی آزاد و فرنگی در حاشیه مسابقات جام تختی برگزار میشود بنابراین برگزاری آن در اولویت ماست. اسامی کشتیگیران هم اعلام شده است و تمام تلاش ما این است که این مسابقات را در بهترین شرایط برگزار کنیم.
رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد حضور کشتیگیران خارجی گفت: ما کشتیگیران کشورهای همسایه را دعوت کردیم اما واقعیتش این است که به خاطر شرایط کشور ممکن است برخی از آنها حضور پیدا نکنند یا کشورهای همسایه تنها در جام تختی حضور پیدا کنند. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست کدام کشتیگیر دعوت ایران را قبول میکند. کشتیگیرانی از کشورهای قطر، عراق و افغانستان قول حضور دادند اما هنوز مشخص نیست که قطعا حضور خواهند داشت یا خیر.
یاری تأکید کرد: به هر حال این مسابقات به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد، امیدوارم در بهترین شرایط این رقابتها انجام شود. ما در حاشیه این مسابقات انتخابی تیم ملی هم داریم و از این بابت برگزاری این مسابقات برای تیم ملی اهمیت زیادی دارد چرا که ترکیب تیم برای مسابقات جهانی پس از جام تختی قطعی میشود.
وی در مورد زمان شروع مسابقات لیگ برتر کشتی عنوان کرد: مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در شرایطی برگزار میشود که کشتی ایران در مهرماه و نیمه اول آبان ماه بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی به میزبانی قزاقستان را پیش رو دارد و به همین خاطر هیچ یک از ملیپوشان اعزامی به این دو رویداد مهم اجازه حضور در لیگ را ندارند و تنها میتوانند در مرحله پایانی لیگ کشتی بگیرند. به احتمال زیاد مرحله پایانی مسابقات لیگ کشتی هم در آذرماه برگزار خواهد شد.
یاری گفت: رقابتهای لیگ کشتی امسال هم مثل سال گذشته با حضور دو ملیپوش و ۳ خارجی برگزار خواهد شد و تیمها مجوز دارند تا سقف ۵ ملیپوش خارجی و داخلی جذب کنند.
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