محسن رضایی: دستگاه دیپلماسی پیام رهبر انقلاب را چارچوب مذاکره قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب گفت: پیام ایشان خلاصه و در عین حال کامل و هر جمله آن دارای نکات مهم بود؛ بزرگترین حادثه سیاسی و نظامی تاریخ انقلاب با شروع رهبری ایشان رخ داده است و ایشان در این چند ماه سخت گذشته به خوبی امور را پیش برده اند و از آزمونی سخت سربلند بیرون آمده‌اند و مشخص است در محضر رهبر شهید دروس را خوب آموخته اند.

وی ادامه داد: در پیام رهبری علاوه بر توجه به نقش‌ها و مسئولیت‌های ارکان مختلف نظام، اصول رعایت شده است به این معنی که با وجود اینکه ایشان نظری دیگر داشته اند اما اهدافشان را در بستر تعهد شورای عالی امنیت ملی و دولت مطالبه می کنند و ایضا مقاومت لبنان نیز کاملا در نظر گرفته شده است؛ از منظر دیگر تاکید بر حمایت از متحدان و جبهه مقاومت به نوعی حمایت از همه کشورهای اسلامی منطقه است و اگر جبهه مقاومت نبود، سوریه، لبنان، اردن و حتی عربستان نیز مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار می‌گرفتند.

رضایی با اشاره به تذکر رهبری مبنی بر اینکه باید مقابل زیاده‌خواهی آمریکا ایستاد؛ افزود: تذکر دوم ایشان عدم تحت تاثیر قرار گرفتن در برابر دشمن بود و اینکه نباید به لبخند آنها دل خوش کرد؛ مورد دیگر اینکه دشمن از سر استیصال به مذاکره آمده است و نه از موضع قدرت، فلذا پیام رهبری باید چارچوب مذاکرات قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مسئولان دیپلماتیک کشور پیام رهبری را باید به دقت عمل کرده و جدی بگیرند؛ اظهار داشت: تیم مذاکره کننده باید کاملا حس پاسخگویی را در عمل پیاده‌سازی کنند و مردم را در ریز جزئیات مذاکرات و توافقات قرار دهند، چرا که رهبری فرمودند منتظر حصول شرایط تعیین شده ایران هستیم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ هشت ساله با تشریح دلیل موافقت رهبری علی‌رغم اینکه نظری دیگر داشتند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب برنامه دیگری در ذهنشان برای رسیدن به اهداف داشتند، اما مسئولان امر مذاکره به ایشان تعهد دادند که همان اهداف را با مذاکرات وصول خواهند کرد.

رضایی با بیان اینکه دشمن همیشه نشان داده که عهدشکن است و به دیپلماسی خیانت می کند اظهار داشت: ما باید ماهیت و روش طرف مقابل را خوب بشناسیم؛ آنها دو ماه از شروع آتش بس زمان تنفس گرفته اند و اکنون نیز فرصتی حداقل شصت روزه برای مذاکرات گرفته اند که شاید بدنبال گذراندن مسابقات جام جهانی و یا حتی انتخابات باشند و در نهایت مذاکرات عاقبتی نداشته باشد؛ بنابراین آیا ما حق نداریم به آن‌ها شک کنیم؟ البته ما نیز از این فرصت ها استفاده و خودرا تقویت می کنیم.احتمالا در روش مدنظر رهبرمعظم انقلاب،تمام این موضوعات درنظر گرفته شده بوده و احتمال موفقیت آن بالا بوده است اما به هر حال با توجه به تعهد مسئولان مذاکرات مبنی بر حصول اهداف از طریق توافق؛ ایشان موافقت کردند.

وی درباره موضوع استیصال ترامپ توضیح داد: نتانیاهو و صهیونیست های آمریکا ترامپ را فریب دادند که ایران با از دست دادن متحدان خود در جبهه مقاومت، اکنون در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد و می توان کار آن را تمام کرد؛ بنابراین ترامپ و نتانیاهو با این خیال کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپا را فریب دادند، اما از روز پانزدهم جنگ تحمیلی سوم، آمریکا متوجه شد که وارد باتلاق شده است و به دنبال راه فرار بود اما بدلیل عدم رسیدن به هیچ هدفی و ایضا فشار صهیونیست‌ها جنگ را تا ۴۰ روز به امید کسب یک دستاورد و ایجاد توازن در جنگ و اعلام پیروزی و در نهایت فرار از مهلکه جنگ، ادامه داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح شکست‌ها و فشارهای وارده بر آمریکا در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی ایجاد شده در جهان که در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز بود، باعث فشار سنگین بر ترامپ چه از داخل آمریکا و چه از سراسر جهان شد، دیگر موضوع خستگی سربازان آمریکایی بود که برای جنگی نهایتا دو هفته ای آمده بودند.آمریکایی‌ها در طول جنگ با ورود ناوهایشان در تنگه هرمز عملیات شناسایی با رزم را انجام دادند و هنگامی که ناوهایشان ضربه خورد فهمیدند به هیچ وجه نمی توانند تنگه هرمز را باز کنند. همچنین متحدین او نیز به کمکش نیامدند و کنگره نیز فشار خروج از جنگ را اعمال کرد.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه برادران مذاکره کننده باید دقت داشته باشند که دشمن بدنبال دادن کمترین امتیاز و گرفتن بیشترین امتیاز است که ممکن است در روزهای آخر مذاکرات دشمن به زور متوسل شده و اسرائیل وارد معرکه شود و با اعمال فشار بدنبال تحمیل خواسته‌هایشان باشند؛ متذکر شد: در یک سال گذشته سه پرونده جلوی ایران باز شد که شامل تجاوز نظامی دشمن، بعثت مردم و دفاع مقدس آنها و نیروهای مسلح، و سوم مذاکرات بود و آیا می‌توان گفت که اکنون این پرونده‌ها بسته شده است؟ فلذا در عین حال که ما معتقدیم دشمن به شدت ضعیف شده و آثار آن را در اظهارات و عقب نشینی های مسئولان آمریکا می بینیم، باید ایستادگی و اقتدار را ادامه دهیم و به دشمن اعتماد نکنیم و این عقب نشینی ها نیز متاثر از ایستادگی و اقتدار ملت بزرگ ایران است و همین مقاومت بود که در پایان جنگ ۸ ساله موجب اختلاف صدام و آمریکا شد و اکنون نیز شاهد اختلافاتی بین آمریکا و اسرائیل هستیم.

سرلشکر رضایی با بیان اینکه هر نوع خوش بینی ممکن است مورد سو استفاده دشمن قرار گیرد؛ گفت: متن توافق باید از نظر فنی و حقوقی کاملا دقیق و مشخص باشد و به شدت باید مراقبت صورت بگیرد؛ موضوع دیگر شروط ایران است که باید بر اساس تفسیر ایران صورت پذیرد بنابراین تفسیر طرف ایرانی باید کاملا تشریح شود. موضوع اصلی هم، خسارات وارده به کشور و ملت ایران است. خسارات وارد شده مادی باید کاملا پیگیری شود و البته خساراتی همچون شهادت رهبری و فرزندان ایران غیرقابل جبران است و باید به نوع دیگری پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بهیچ وجه نباید زیر بار زیاده‌خواهی دشمن برویم؛ افزود: باید هر چه زودتر منافع خود را محقق کنیم و باید مراقب بود که مذاکرات کش داده نشود و مدام شاهد تمدید نباشیم و یک زمان مشخص حداکثری تعیین کنیم، در غیراینصورت کشور واردبلاتکلیفی می‌شود و این موجب خسارت است و همچنین امکان عهدشکنی آن‌ها وجود دارد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله با تشریح پیروزی های به دست آمده ایران، تصریح کرد: باید پیروزی های جبهه خودی و دشمن را ارزیابی کنیم؛ در مذاکرات یا باید به پیروزی های ما افزوده شود و یا پیروزی های به دست آمده تثبیت شود فلذا نباید وارد بازی زمانی آنها و زایل کردن پیروزی هایمان بشویم.

سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: ما در جنگ پیروز شدیم؛ حال آنکه آن‌ها بعنوان یک مجرم شکست خورده از جنگ خارج شدند و به اهداف خود نرسیدند اما ایران به اهداف خود رسید از جمله اینکه طبق وعده رهبر شهید جنگ منطقه ای شد و مردم مبعوث شدند. دیگر هدف این بود که پس از سال‌ها تذکر ایران، کشورهای منطقه بفهمند امنیتشان با حضور بیگانگان تضمین نمی شود که در این جنگ متوجه این نکته شدند و دیگر اینکه متوجه شوند امنیت را با همکاری کشورهای منطقه می توان به دست آورد.

وی با اشاره به آسیب های وارده به آمریکا توسط ایران خاطرنشان کرد: ما به تکنولوژی پیشرفته نظامی آنها با ساقط کردن f۳۵ و دیگر جنگنده هایشان خسارت وارد کردیم، ایضا به زیرساخت های دفاعی شصت ساله و پایگاه های آمریکا در منطقه خسارات سنگین وارد کردیم.

وی ادامه داد: خسارات متقابل ایران و آمریکا در این جنگ قابل قیاس نیست و آنها چندین برابر ما چه از لحاظ هزینه جنگ و چه از لحاظ خسارات نظامی و خسارات اقتصادی آسیب دیده اند؛ همچنین در این جنگ ما به جهان نشان دادیم ابرقدرتی آمریکا در حال فروپاشیست و این به دست ملت ایران رقم خورد و از دیگر سو عظمت و منزلت ایران در جهان ارتقا یافته است، دیگر نکته اینکه ما در این جنگ قدرت بازدارندگی خود را افزایش دادیم و تنگه هرمز به اندازه چند بمب اتم اثرگذار بود؛ فلذا این پیروزی ها در مذاکرات باید تثبیت شوند و به فرموده رهبر معظم انقلاب، حقوق ملت ایران چه مستقیم و چه غیرمستقیم باید احقاق شود؛ از سوی دیگر، موضوع حقوق جبهه مقاومت است که همواره وفادار و متحد در کنار ما بوده اند و ایران و جبهه مقاومت در حال دفاع متقابل از یکدیگرند، بنابراین حقوق آن‌ها باید کاملا احقاق شود.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دنبال فرار از جنگ هستند؛ هشدار داد: اما این امکان وجود دارد که آنها با ترفند و حیله‌گری به واسطه رژیم صهیونیستی با توسل به اقدام نظامی، اعمال فشار برای پذیرش توافق کنند. البته نیروهای مسلح ما آماده اند که در صورت شرارت آنها، خیلی شدید آنها را به سزای عملشان برسانند.سردار سرلشکر محسن رضایی درباره حضور مردم در خیابان‌ها، با بیان اینکه عزاداری های ایام محرم امتداد همان حضور مردم عزتمند ایران در میادین است؛ اظهار داشت: حضور پرقدرت مردم کماکان ضروری است و ترامپ این اقیانوس خروشان را دیده که این روزها این گونه عقب نشینی کرده و پشت دشمن لرزیده است؛ فلذا ما باید جنگ را طوری به پایان برسانیم که امنیت کشور را برای پنجاه سال تضمین کنیم و این مستلزم ادامه حضور پرصلابت مردم در میادین است.