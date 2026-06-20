به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب کشتی آزاد برای مسابقات جهانی قزاقستان مشخص شد و در وزن ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی با پیروزی برابر امیرعلی آذرپیرا در انتخابی تیم ملی دوباره در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد قرار گرفت. یزدانی پس از المپیک پاریس برای دومین بار کتف مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد و تصمیم گرفت برای درمان کامل، مدتی کشتی را کنار بگذارد. این وقفه نزدیک به یک سال و نیم طول کشید؛ در نهایت پس از پایان دوره مصدومیت، یزدانی کار خود را در دو وزن بالاتر و در ۹۷ کیلوگرم شروع کرد. او در شرایطی به وزن ۹۷ کیلوگرم آمد که پیش از این امیرعلی آذرپیرا مدت‌ها به عنوان مدعی اصلی در این وزن رقابت می‌کرد.

آذرپیرا در این وزن در سال‌های اخیر به ثبات قابل توجهی رسیده بود و کارنامه‌ای جدی برای خود ساخته بود؛ از مدال برنز المپیک پاریس با شکست کایل اسنایدر آمریکایی گرفته تا مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان که با شکست مقابل همین حریف به دست آمد. او چهره تثبیت‌شده این وزن به حساب می‌آمد اما پس از ورود یزدانی، معادلات از قبل پیچیده‌تر شد.

یزدانی سال گذشته در وزن ۹۷ کیلوگرم در دو مسابقه به میدان رفت. او در مسابقات لیگ برتر کشتی در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال جویبار کشتی گرفت که موفق شد مجتبی گلیج را شکست بدهد. همچنین اسطوره کشتی ایران سال گذشته در مسابقات رنکینگ کرواسی در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفت که مقابل «استفان بوچانان» کشتی‌گیر بی‌نام و نشان امریکایی متحمل شکست سنگینی شد و به مدال نقره رسید.

اما یزدانی از آن جا که تشنه مدال آوری است، در وزن جدید تلاش خود را چند برابر کرد تا بتواند در این وزن جا بیفتد و امیرعلی آذرپیرا اصلی‌ترین رقیب داخلی خود را در انتخابی تیم ملی شکست دهد. او ماه‌ها تلاش کرد تا در نهایت توانست در دو مسابقه امیرعلی آذرپیرا را شکست دهد و صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی شود.

اما بدون شک کار حسن یزدانی با شکست آذرپیرا از حالا شروع شده است؛ او ۱۰ مدال جهانی و المپیک در کارنامه دارد و رکورد المپیک او (یک طلا و ۲ نقره) با جهان‌پهلوان تختی برابری می‌کند. افتخاری نیست که یزدانی در کشتی جهان به دست نیاورده باشد، اما هنوز کشتی برای او تمام نشده است. یزدانی که پیش از این در اوزان ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم صاحب دوبنده تیم ملی شده بود و در هر سه وزن مدال جهانی گرفته است، اگر در ۹۷ کیلوگرم هم صاحب مدال شود، آن وقت در دوران حرفه‌ای، تجربه‌ حضور در ۴ وزن در سطح جهانی و المپیک را در کارنامه خود ثبت کرده است.

البته اگرچه حسن یزدانی پس از عبور از سد امیرعلی آذرپیرا در ترکیب شاگردان درستکار برای مسابقات جهانی قرار گرفته است اما قطعا در میدان بین‌المللی کار سختی پیش رو دارد چرا که وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد همیشه یکی از جذاب‌ترین اوزان در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای بوده است؛ وزنی که سال‌ها رقابت در آن به تقابل سنتی کایل اسنایدر آمریکایی و عبدالرشید سعداله‌یف گره خورده بود، در گذشته همه نگاه‌ها به فینال احتمالی اسنایدر و سعداله‌یف دوخته می‌شد، اما در المپیک پاریس معادلات این وزن کاملا تغییر کرد و اخمد تاج‌الدینوف، کشتی‌گیر بحرینی با اصالت روسی، با کسب مدال طلا خود را به‌عنوان پدیده‌ای جدید معرفی کرد.

حالا پس از اینکه ترکیب شاگردان درستکار برای مسابقات جهانی مشخص شد، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا هم برگزار شد و کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک مقابل کشتی‌گیر جوان استفان بوچانان کشتی قرار گرفت که اسنایدر توانست با پیروزی در ۲ مسابقه ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم شود. احتمال رویارویی او با حسن یزدانی در مسابقات جهانی وجود دارد.

مسابقات انتخابی روس‌ها هم قرار است اوایل ماه آینده برگزار شود و حضور عبدالرشید سعدالله‌یف در مسابقات جهانی هنوز قطعی نشده است، هرچند که قطعا او از بیشترین شانس برای حضور در قزاقستان برخوردار است. عبدالرشید سعدالله‌یف کشتی‌گیر آزادکار روسیه در مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ اروپا «باتیربک تساکولوف» از اسلواکی را شکست داد و اولین مدال خود در مسابقات قهرمانی اروپا پس از سال ۲۰۲۰ را به دست آورد. او به گفته خودش پس از ۶ سال به این مدال رسیده و برای رسیدن به این مدال شور و شوق زیادی داشته است. او حالا انگیزه زیادی برای قهرمانی در جهان دارد و با اعلام سرمربی‌اش سعدالله‌یف همه حریفان خود را در مسابقات جهانی شکست خواهد داد.

حالا حسن یزدانی قهرمان سابق جهان و المپیک در وزن ۸۶ کیلوگرم راه تازه‌ای را برای خود انتخاب کرده و او پس از شکست امیرعلی آذرپیرا و رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی قزاقستان، باید خود را برای رویارویی با تانک روس و دیگر مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم آماده کند. امسال وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی یکی از پرچالش‌ترین اوزان‌ است چرا که چندین چهره شاخص در مسابقات جهانی روی تشک می‌روند. سعدالله‌یف روس، اخمد تاج‌الدینوف قهرمان المپیک از بحرین، کایل اسنایدر قهرمان المپیک از آمریکا و آرش یوشیدا از ژاپن مدعیانی هستند که در مسابقات جهانی حضور خواهند داشت.