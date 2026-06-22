قهرمانی کشتی ساحلی در مسابقات رنکینگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره عنوان قهرمانی مرحله سوم مسابقات سری جهانی در کشور گرجستان را کسب کرد. مرحله سوم مسابقات سری جهانی کشتی ساحلی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم ایران بعنوان قهرمانی دست یافت.
اسامی نفرات مدال آور و رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی (طلا)
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (نقره)
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (نقره)
+۹۰ کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی محلی (طلا)
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۹۰ امتیاز ۲- گرجستان ۷۰ امتیاز ۳- آذربایجان ۵۵ امتیاز ۴- اوکراین ۴۹ امتیاز ۵- فرانسه ۲۳ امتیاز
تیم ملی کشتی ساحلی با کسب ۲ مدال طلا و ۲ نقره قهرمان مرحله سوم مسابقات سری جهانی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره عنوان قهرمانی مرحله سوم مسابقات سری جهانی در کشور گرجستان را کسب کرد. مرحله سوم مسابقات سری جهانی کشتی ساحلی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم ایران بعنوان قهرمانی دست یافت.
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