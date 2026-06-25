مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد کشتیگیران در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد گفت: انتخابی تیم ملی قابل پیشبینی بود که رقابت بسیار سنگینی باشد و واقعاً تماشاگران خوبی نیز از آن استقبال کردند و به نظر من هر سه انتخابی، کشتیهایی جذاب و باکیفیت بودند. البته در برخی اوزان، مانند فیروزپور و مبین عظیمی، سطح درگیریها بسیار بالا بود؛ چراکه این کشتیگیران حدود ۶ تا ۷ سال است که با یکدیگر رقابت میکنند و به شناخت کاملی از سبک کشتی هم رسیدهاند. همین موضوع باعث شده است که عملاً در مقابل یکدیگر بهراحتی امتیاز ندهند و هر دو نیز در حد و قواره جهانی ظاهر شوند.
پیشکسوت کشتی آزاد عنوان کرد: به دلیل همین شرایط، کشتیهای دیگر نیز کیفیت بالایی داشتند؛ از جمله مبارزه یونس امامی و امیرمحمد یزدانی که واقعاً کشتی باکیفیت و پر رفتوآمدی بود و هر دو کشتیگیر عملکرد بسیار خوبی ارائه دادند. به نظر من امیرمحمد در این مسابقه واقعاً بینقص کشتی گرفت، بدون اشتباه بود و از فرصتهایی که به دست آورد بهترین استفاده را کرد. این مسابقه را میتوان بهترین روز امیرمحمد دانست؛ او روی تشک فوقالعاده ظاهر شد و این موضوع کاملاً طبیعی است که هر کسی که کشتیهای بهتری بگیرد، طبیعتاً موفق خواهد بود.
محمدی خاطرنشان کرد: حسن یزدانی هم واقعاً با توجه به شرایطی که داشت کار بسیار سختی پیش رو داشت؛ او نزدیک به دو سال از میادین دور بود، دو عمل جراحی انجام داده بود و سپس دوباره به میدان برگشت و حتی یک وزن هم بالاتر آمده بود؛ تقریباً از ۸۶ به ۹۷ کیلوگرم. با این شرایط، عملکرد او قابل توجه بود. امیرعلی آذربایجان به نظر من از برترینهای حال حاضر دنیاست؛ در حال حاضر در بین نفرات برتر و جزو سه کشتیگیر برتر جهان قرار دارد و در این مسابقه نیز کشتی باکیفیتی ارائه داد.
وی عنوان کرد: طبیعتاً حسن یزدانی هنوز به آن شرایط جسمانی و عضلانی وزن ۹۷ کیلوگرم نرسیده است، اما توانست با تجربه و با اعتقاد به نفس میدان را به سود خود تمام کند. حسن یزدانی برای ما یک افتخار بزرگ است اما از توانایی های امیرعلی آذرپیرا هم چیزی کم نمیشود. الان هم چون یزدانی چون پیروز شده دوبنده تیم ملی برای اوست و باید دید در ادامه چه اتفاقاتی رخ میدهد.
محمدی در واکنش به انتقادهایی که به نحو کشتی گرفتن حسن یزدانی میشدف گفت: حسن یزدانی برای وزن ۹۷ کیلو شرایط متفاوتی دارد. او از ۸۶ کیلو به این وزن آمده و بعد از دو سال دوری و دو عمل جراحی دوباره به میادین برگشته است؛ بنابراین طبیعی است که از نظر آمادگی بدنی هنوز با کشتیگیرانی مثل سعدالهیف، اسنایدر که سالها در این وزن جا افتادهاند، فاصلههایی داشته باشد و کارش سختتر باشد.
وی گفت: اما موضوعی که روی آن تأکید دارم این است که سبک کشتی حسن یزدانی همین است؛ او سالها با همین سبک نتیجه گرفته و مدالهای جهانی و المپیک کسب کرده است. سبکی که بر پایه فشار، حمله، جلو کشیدن حریف و استفاده از اشتباهات رقبا شکل گرفته است. طبیعی است که چنین سبکی را نمیتوان بهسادگی تغییر داد یا انتظار داشت در کوتاهمدت تبدیل به یک سبک کاملاً متفاوت شود. قطعا او نمیتواند مثل کامران کشتی بگیرد.به هر حال هر کشتیگیری در یک دوره به یک سبک مشخص میرسد و با همان سبک سالها در سطح بالا نتیجه میگیرد. حسن یزدانی هم با همین هویت فنی به موفقیت رسیده و طبیعی است که در وزن جدید، نیاز به زمان و تطبیق بیشتری داشته باشد تا دوباره به بالاترین سطح هماهنگی بدنی و فنی برسد.
محمدی تأکید کرد: سبک کشتی او یک سبک منحصر بهفرد و مختص خودش است که با فیزیک بدنیاش هماهنگی کامل دارد. با این حال، در این شرایط باید توانایی جسمانی خود را افزایش دهد تا بتواند با وزن ۹۷ کیلوگرم بهتر تطبیق پیدا کند. واقعیت این است که هنوز یزدانی زورش به کشتیگیران وزن ۹۷ کیلوگرم نمیرسد بنابراین باید از نظر قدرت عضلانی خود را تقویت کند، طبیعتاً هرچه زمان بیشتری بگذرد، شرایطش بهتر خواهد شد و روند پیشرفت را طی میکند.
وی گفت: پیشبینی من این است که امسال حسن یزدانی در این وزن کمی با چالش و سختی روبهرو خواهد شد و احتمالاً در برخی مسابقات تحت فشار قرار میگیرد، اما در سالهای آینده قطعاً شرایط بهتری پیدا خواهد کرد و با تطبیق بیشتر با وزن ۹۷ کیلوگرم میتواند عملکرد بسیار بهتری از خود نشان دهد.
کارشناس کشتی آزاد در واکنش به صحنههای مشکوک در جدال حسن یزدانی با امیرعلی آذرپیرا عنوان کرد: به نظر من بهتر است مسائل داوری را کارشناسان داوری بهصورت تخصصی بررسی و درباره آن اظهار نظر کنند. از دید من صحنه مورد نظر چیز مشکوکی نداشت و به نظر میرسد داور بر اساس قوانین و تشخیص درست تصمیم گرفته است؛ چراکه در آن لحظه نیمتنه بالایی حسن روی تشک قرار داشت و درگیر با امیرعلی آذرپیرا بود و این مسئله با قواعد داوری مطبق است و قابل توجیه است.
محمدی ادامه داد: با این حال تأکید میکنم که من در جایگاه قضاوت داوری نیستم و اصولاً ورود غیرتخصصی به این موضوع صحیح نیست و بهتر است کارشناسان رسمی داوری درباره جزئیات تصمیمگیری نظر بدهند. در مجموع، از نظر فنی کشتی، مسابقه کیفیت خوبی داشت و حسن یزدانی نیز با بهرهگیری از تجربه خود توانست از موقعیتها بهخوبی استفاده کرده و پیروز میدان شود. کشتی امسال رقابتهای مهمی را پیش رو دارد؛بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی در فاصله اندکی از یکدیگر برگزار میشوند و سطح فنی بالایی دارند. طبیعتاً این دو مسابقات برای همه مدعیان سخت خواهد بود. همچنین با توجه به حضور روسها با پرچم کشور خودشان، سطح رقابتها جدیتر شده و این موضوع کار را دشوارتر میکند. در مجموع، شرایط امسال از نظر فنی و رقابتی بسیار سنگین است و کشتیگیران باید با آمادگی کامل وارد مسابقات شوند.
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