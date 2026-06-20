ناوگان خدمات روستایی مازندران نو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از نهاییسازی سهمیه ۷۳ دستگاهی خودروهای نیسان کمپرسی برای دهیاریهای استان خبر داد و گفت: این خودروها با هدف سرعتبخشی به طرحهای عمرانی و بهبود مدیریت پسماند در روستاها، بدون دریافت هزینه به دهیاریها تحویل میشود.
وی اظهار داشت: پس از رایزنیهای صورتگرفته با نهادهای ملی، سهمیه مازندران از محل اعتبارات حمایتی دولت قطعی شده و هماکنون فرایند اداری تحویل این خودروها در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه اولویت تحویل با دهیاریهایی است که بیشترین نیاز را در حوزه حمل مصالح و جمعآوری زباله دارند، تصریح کرد: این خودروها از نوع کمپرسی بوده و بهصورت کاملاً رایگان در اختیار روستاها قرار میگیرد تا گامی مؤثر در رفع محرومیتزدایی و عمران روستایی برداشته شود.
استاندار مازندران در ادامه با تأکید بر لزوم نگهداری صحیح از این ناوگان جدید، از دهیاران خواست تا با برنامهریزی دقیق، از این امکانات برای ارائه خدمات بهینه به ساکنان مناطق روستایی بهره بگیرند و افزود: انتظار داریم با ورود این خودروها، شاهد کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به درخواستهای عمرانی در روستاها باشیم.
یونسی رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی استانداری و اداره کل امور روستایی، توزیع این خودروها بهصورت عادلانه و بر اساس جمعیت و وسعت مناطق انجام میشود و امیدواریم تا پایان هفته جاری، بخش بزرگی از این خودروها به دهیاریها تحویل داده شود.
نظر شما