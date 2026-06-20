برگزاری آخرین تمرین تیم ملی ایران قبل از بازی با بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار برابر بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز در شهر تیخوانا برگزار شد.
در این تمرین، مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی نایبرئیس و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون نیز حضور داشتند و از نزدیک روند آمادهسازی ملیپوشان را زیر نظر گرفتند.
تعدادی از ایرانیان مقیم و هواداران تیم ملی نیز با حضور در محل تمرین، از ملیپوشان حمایت کردند. تشویقهای هواداران و استقبال گرم آنها، فضای باانگیزهای را در آخرین جلسه تمرینی تیم ملی در مکزیک ایجاد کرد.
بازیکنان تیم ملی با روحیهای بالا و انگیزهای مضاعف در تمرین حاضر شدند و برنامههای تاکتیکی کادر فنی را با جدیت دنبال کردند.
ملیپوشان پس از انجام حرکات گرمکننده، به اجرای پاسهای کوتاه و ترکیبی پرداختند. تمرینات پنجبهدو، حفظ توپ تحت فشار و بازی درفضاهای محدود از جمله برنامههایی بود که با نظر کادر فنی در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.
در ادامه، بازیکنان در قالب تمرینات تاکتیکی به مرور برنامههای فنی تیم پرداختند و روی پاسهای کوتاه و سرعتی، جابهجاییهای گروهی و بازی تحت فشار کار کردند.
بخش دیگری از تمرین به مرور ضربات ایستگاهی و شوتزنی از راه دور اختصاص داشت تا ملیپوشان آخرین نکات فنی مورد نظر کادر فنی را پیش از سفر به محل برگزاری مسابقه مرور کنند.
همچنین دروازهبانان تیم ملی نیز مانند روزهای گذشته تمرینات تخصصی خود را زیر نظر مربیان دروازهبانی برگزار کردند.
تیم ملی ایران ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه در دومین دیدار خود در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی در لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک میرود.
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