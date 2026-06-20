دبیرکل فدراسیون فوتبال: نگران آینده فیفا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت ممبینی در حاشیه تمرین تیم ملی ایران در کمپ تیخوانا گفت: الان در کشور دیگری هستیم و مسائل مهاجرتی و گمرکی هم برای رسیدن تیم به محل بازی وجود دارد. در ادوار جام جهانی چنین موضوعی بیسابقه است. تمام تلاش خود را کردیم تا این مشکل حل شود. رسانهها همیشه در کنار فوتبال بوده و برای بازی جوانمردانه تلاش کردهاند. امیدوارم فشار مطبوعات بیشتر شود تا صدای ما را به گوش همه جهانیان برسانید.
دبیرکل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: این یک تورنمنت جهانی و بزرگ است. شکستن قوانین و مقررات باعث میشود فوتبال زیر سوال برود. فوتبال نباید قدرت خود را در مقابل سیاست از دست بدهد. اگر این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید فوتبال جایگاه خود را بین مردم از دست میدهد. اینجا فشار نه فقط روی تیم ملی ایران بلکه فشار روی فوتبال دنیا است.
وی عنوان کرد: چه بسا از این بعد میزبانهای بعدی جام جهانی بخواهند از این روش استفاده کنند. همه کشورهای دنیا باید مقابل این سیاستهای غلط بایستند.
دبیرکل فدراسیون درخصوص اینکه آیا مطمئن هستید بلژیک ۲ روز قبل به لسآنجلس میرسد و شما یک روز قبل، گفت: قطعا همین جور است. مسابقه ساعت ۱۲ روز یکشنبه برگزار میشود. پروتکلهای فیفا است که باید ۲ روز قبل در محل بازی حضور داشته باشند. اینکه یک تیم بخواهد به دلخواه خودش یک روز قبل برود، بحث دیگری است. حساب کنید که تیم ما پس از سفر نسبتا طولانی از هتل خود در تیخوانا تا هتلش در لسآنجلس، کمتر از ۲۴ ساعت برای آمادهسازی وقت دارد.
ممبنی افزود: در لیگهای محلی هم تا این اندازه زمان کم نیست. در لیگ داخلی خودمان هم بیشتر از ۲۴ ساعت برای حضور در شهر محل بازی برنامهریزی میکنیم.
وی درباره اینکه آیا جیانی اینفانتینو پس از صحبتهایی که با وی درمورد ویزاها پس از بازی اول داشتید، نکته امیدوارکنندهای اعلام کرده است، توضیح داد: جلسات متعددی با فیفا، اینفانتینو و ماتیاس در این زمینه داشتیم. درباره ورود تیم و ویزاهایی که صادر نشده حرف زدیم و برای رفع این مشکلات قولهای مساعدی دادند. هرچند به زمان بازی نزدیک شدهایم اما این مسائل هنوز مرتفع نشده است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند. همانگونه که میدانید اینفانتینو پس از بازی قبلی ما وارد رختکن تیم ملی ایران شد و در بازی فیفادی ماه مارس هم به رختکن آمد و از تیم ما حمایت کرد.
ممبینی ادامه داد: این تمایل فیفا را برای حل مشکلات نشان میدهد اما آنچه ما را نگران کرده همین است که امکان دارد فیفا مانند گذشته نتواند قدرت واقعی خود را در مقابل میزبانها نشان بدهد. به نظر شما هدف از این کار چیست؟ بیش از ۱۱ عضو اصلی تیم ملی ایران ویزا نگرفتهاند. درحالیکه برخلاف تیم ما در تیمهای دیگر افرادی که این پستها را در اختیار دارند، ویزا دریافت کردهاند. هدف چیست که برخلاف تیمهای دیگر به ایران اجازه داده نمیشود ۲ روز قبل وارد محل برگزاری بازی شود؟ نباید اجازه بدهیم مسائل سیاسی وارد فوتبال شود. این کار برای همه جامعه فوتبال خطرناک است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این افراد ۴۰- ۳۰ سال از عمر خود را در فوتبال گذراندهاند و رزومهشان کاملا مشخص است اما به دلایل واهی از ورودشان به کشور میزبان جلوگیری کردهاند. باز هم میگویم این کار برای کل فوتبال جهان خطرناک است نه فقط تیم ملی ایران. این تورنمنت تمام میشود اما رو سیاهیاش برای فوتبال میماند.
دبیرکل فدراسیون درباره اینکه آندره جولیانی(مدیر اجرایی جام جهانی) اعلام کرده ممکن است برای دیدار با مصر، تیم ملی ایران ۲ روز قبل بازی وارد سیاتل شود، گفت: این کار جولیانی محبتی در حق ما نیست. بلکه قانونی است که باید رعایت کنند و ایشان باید زودتر این قانون را مطالعه میکرد. افرادی که نمیتوانند قوانین فیفا را اجرا کنند نباید درخواست میزبانی بدهند و فیفا هم نباید به آنها میزبانی اعطا کند. جولیانی باید زودتر قوانین را مطالعه کرده و فکری برای تیم ملی ایران میکرد تا این مشکلات به وجود نیاید. این یک نقطه تاریک در ادوار جام جهانی است.
ممبنی درپاسخ به این سوال که اگر وضعیت تغییر نکند، برای دیدار با مصر روی موضع خود پافشاری میکنید، گفت: ما ملتی هستیم که بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد. در سالهای گذشته بیعدالتیهای زیادی دیدیم. برای بازی دوم و سوم، هیچ چیزی جلوی بچههای ما را نمیگیرد. با قدرت به زمین میرویم زیرا در تمدن خود یاد گرفتهایم به قوانین و مقررات بینالمللی احترام بگذاریم. امیدوارم کشورهایی که قدمت خیلی چندانی ندارند به این قوانین بینالمللی احترام بگذارند.
وی درباره اینکه به این شکل سفر کردن چه تاثیری روی تیم شما از لحاظ فیزیکی و ذهنی میگذارد، تصریح کرد: قطعا افرادی که در علم پزشکی یا فیزیولوژی ورزش هستند میدانند تعداد روزهایی که برای ریکاوری یا تطبیق با محل برگزاری بازی وجود دارد تعریف شده است. فشارهایی که از طرف برگزارکنندگان مسابقات روی ما میگذارند اثر منفی دارد اما سعی میکنیم با غیرت ایرانی خود به این مشکلات غلبه کنیم.
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