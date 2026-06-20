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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

احتمال تغییر در برنامه زمانی تیم ملی فوتبال برای دیدار با مصر

احتمال تغییر در برنامه زمانی تیم ملی فوتبال برای دیدار با مصر

مدیر اجرایی کارگروه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد که احتمال دارد اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با مصر در فاصله زمانی بیشتری وارد خاک آمریکا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ سفید در حال بررسی تغییر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای است که برای سفر تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اعمال شده است.

طبق این شرایط، ایران اجازه دارد فقط یک روز قبل از هر بازی وارد کشور میزبان (آمریکا) شود و باید همان روزی که مسابقه‌اش تمام می‌شود، خاک آمریکا را ترک کند؛ موضوعی که به دلیل نوع ویزا برای این تیم اعمال شده است.

این وضعیت باعث شد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران، پس از تساوی مقابل نیوزیلند در لس‌آنجلس، تیمش را «مظلوم‌ترین تیم» تورنمنت توصیف کند.

با این حال اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، گفته است که درباره زمان‌بندی سفر ایران برای بازی سوم مرحله گروهی مقابل مصر در سیاتل در تاریخ ۲۷ ژوئن، مذاکراتی در جریان است.

او توضیح داده چون ایران برای دو بازی اول در لس‌آنجلس (با پرواز حدود ۳۰ دقیقه‌ای) حضور دارد، این محدودیت منطقی بوده، اما با توجه به پرواز طولانی‌تر به سیاتل (حدود ۳ ساعت)، احتمال تغییر در این برنامه در حال بررسی است.

جولیانی همچنین گفته رئیس‌جمهور می‌خواهد تعادل بین رقابت ورزشی و مسائل امنیتی حفظ شود و تأکید کرده که اجازه ورود تیم ایران برای حضور در جام جهانی نتیجه یک فرمان اجرایی بوده است.

در مقابل، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده این محدودیت‌ها عادلانه نیست و از فیفا به‌طور رسمی شکایت خواهد کرد و خواستار این است که تیم‌ها دو روز قبل از هر مسابقه وارد شهر میزبان شوند و یک روز بعد از بازی خارج شوند.

کد مطلب 6865717

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