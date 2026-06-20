اعلام علت مظلومیت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شاگردان قلعهنویی درحالی فردا و تنها یک روز قبل از شروع مسابقه با بلژیک، کمپ تمرینی خود در شهر تیخوانای مکزیک به سمت لس آنجلس ترک میکنند که پس از بازی ایران و نیوزلند، جیانی اینفانتینو رییس فیفا با حضور در رختکن تیم ملی قول مساعدت و همکاری فیفا را در جهت فراهم کردن شرایط منصفانه و برابر نسبت به سایر تیمها را به مجموعه تیم ملی ایران داد.
امیر قلعه نویی نیز در ادامه صحبتهای رییس فیفا، به دلیل شرایط سخت پروازی تیم ملی ایران و الزام شاگردان قلعه نویی به حضور تنها یک روز قبل از هر مسابقه در آمریکا (کمتر از ۲۴ ساعت) و عدم اجازه به انجام ریکاوری در کشور آمریکا و بازگشت سریع تیم ملی به مکزیک پس از هر بازی، تیم ملی ایران را «مظلومترین» تیم جام جهانی خواند.
بعد از حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی، امیدواریهایی وجود داشت که شرایط برای تیم ملی برابر با سایر تیمها شود، اما درنهایت فیفا اقدام خاصی انجام نداد و دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی، اجازه حضور به تیم ملی ایران دو روز قبل از بازی با بلژیک و انجام فرآیند تطبیقپذیری با شرایط را نداد.
حتی تیم ملی ایران این اجازه را ندارد که جلسه تمرینی خود را در روز شنبه در ساعت ۱۲ ظهر یعنی ساعت مسابقه برگزار کند.
در نقطه مقابل، تیم ملی بلژیک حریف ایران قرار دارد که روز جمعه حدود ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی به لس آنجلس رسید و میتواند تمرین خود را در ساعت ۱۲ ظهر یعنی ساعت مسابقه برگزار کند.
بر اساس این گزارش، کمپ تمرینی بلژیک در Seattle Sounders Performance Center and Clubhouse که متعلق به باشگاه سیاتل ساندرز است، قرار دارد. سیاتل ساندرز در لیگ ام ال اس آمریکا حضور دارد.
محل کمپ تیم ملی بلژیک شهر رنتون، در نزدیکی سیاتل، واقع در ایالت واشنگتن است که فاصله هوایی تقریبا دو ساعته با لس آنجلس دارد.
نظر شما