فیفا باز هم مقابل آمریکا عقب نشست/پرواز چارتر زودتر کنسل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، کارشکنی‌های آمریکا در مسیر آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دارد و این بار نیز فیفا نتوانست خواسته خود را به میزبان اصلی این رقابت‌ها تحمیل کند.

مسئولان فیفا روز گذشته با درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای ورود زودتر کاروان تیم ملی به خاک آمریکا موافقت کرده بودند تا ملی‌پوشان بتوانند با شرایط آب‌وهوایی و محیطی محل برگزاری دومین مسابقه خود در جام جهانی هماهنگ شوند.

با این حال، ساعت ۱۹ امشب به وقت مکزیک به اعضای کاروان تیم ملی که هم‌اکنون در کمپ تیخوانا مستقر هستند، اعلام شد امکان تغییر زمان پرواز چارتر وجود ندارد و برنامه سفر ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بر این اساس، شاگردان امیر قلعه‌نویی تنها یک روز پیش از دیدار نخست خود برابر بلژیک راهی لس‌آنجلس خواهند شد و حدود ۲۳ ساعت مانده به آغاز مسابقه وارد محل برگزاری بازی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند روند آماده‌سازی فنی و ریکاوری بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، مخالفت دولت آمریکا و اداره مهاجرت این کشور با ورود زودتر کاروان ایران، عامل اصلی منتفی شدن این برنامه بوده است. اتفاقی که بار دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نماینده فوتبال ایران را در آستانه مهم‌ترین تورنمنت فوتبال جهان برجسته کرده است.

این در حالی است که فیفا طی ماه‌های گذشته بارها بر فراهم شدن شرایط برابر برای تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرده بود، اما در عمل، تصمیم‌گیری نهایی درباره ورود و خروج تیم‌ها به خاک آمریکا همچنان در اختیار نهادهای دولتی این کشور قرار دارد.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه یکشنبه مقابل بلژیک در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ بازی می کند. شاگردان قلعه نویی اولین بازی خود را مقابل نیوزیلند با نتیجه ۲-۲ مساوی کردند.

تیم ملی بلژیک حریف ایران دیروز جمعه حدود ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی به لس آنجلس رسید.