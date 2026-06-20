آزادی مادر زندانی با نذر خانوادگی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزندان زنی که پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان سلامتی خود را به دست آورده بود، برای ادای نذرشان زمینه آزادی یک مادر زندانی را فراهم کردند.

اعضای این خانواده با مراجعه به ستاد دیه استان تهران اعلام کردند در روزهای سخت بیماری مادرشان نذر کرده بودند در صورت بهبودی او، هزینه آزادی یک مادر زندانی را پرداخت کنند. پس از موفقیت درمان و خاموش شدن بیماری، آنها به عهد خود وفا کردند.

پس از بررسی پرونده‌ها، این خانواده بدهی مادری را پرداخت کردند که به دلیل بدهی مالی شش ماه در زندان بود. این زن که نیروی خدماتی یک شرکت خصوصی بود، قربانی سوءاستفاده مدیر محل کارش شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی راهی زندان شده بود.

با تلاش مددکاران ستاد دیه بخشی از بدهی از طریق جلب رضایت شکات کاهش یافت و ۳۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده نیز با کمک این خانواده نیکوکار و مشارکت ستاد دیه تأمین شد.

عباس کشانی، مدیر ستاد دیه استان تهران، گفت: با این اقدام خیرخواهانه، این مادر پس از ماه‌ها دوری از فرزندانش آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.