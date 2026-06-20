کاهش محسوس دمای استان اردبیل در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: در بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و الگوهای عددی بیانگر تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی در سطح استان اردبیل از امروز شنبه (۳۰ خرداد) تا اواخر روز سه شنبه (۲ تیرماه) است.

در این مدت، پدیده‌های غالب جوی به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

از نظر دمایی: به غیر از امروز (شنبه) که تداوم هوای گرم انتظار می رود، از روز یکشنبه تا سه شنبه دمای هوا در سطح استان ۴ تا ۸ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت. همچنین در ساعات شب، شاهد خنکای مطبوع در غالب مناطق استان خواهیم بود.

از نظر وزش باد: طی امروز (شنبه)، وزش بادهای جنوبی در بخش‌های مختلف استان تداوم خواهد داشت. از امشب با تغییر الگوی جریانات، بادهای جنوب شرقی تا شمالی در سطح استان گسترده خواهد شد. بیشینه سرعت باد طی این مدت ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت در بعضی ساعات در مناطقی از استان انتظار می رود.

از نظر بارش: به دلیل ناپایداری‌های محلی و فصلی از بعدازظهر تا اوایل شب (شنبه ۳۰ خرداد)، در مناطق کوهستانی استان افزایش ابر، رگبارهای موقت و رعدوبرق پیش بینی می شود. با توجه به ماهیت این بارش های بهاری که بسیار کوتاه مدت هستند، جاری شدن روان‌آب، سرریزشدن برخی آبراهه ها، شکل‌گیری سیلاب‌های محلی و تگرگ در نواحی مستعد دور از انتظار نیست.

از روز یکشنبه تا اواخر روز سه شنبه شرایط برای وقوع بارش‌های سامانه‌ در سطح استان انتظار نمی رود. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.