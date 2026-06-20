برزوئیان: ۴۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در اصفهان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برزوئیان پیش از ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن جلسات فرمانداری کاشان برگزار شد، با اشاره به وضعیت اشتغال در استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته بخشی از اشتغال استان از حوزه صنعت به سمت بخش‌های کشاورزی و خدمات جابه‌جا شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم چالش‌های اقتصادی بر ساختار بازار کار استان است.

وی افزود: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری استان اصفهان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به‌ویژه در فصل پاییز سال ۱۴۰۳، پایین‌تر از متوسط نرخ بیکاری در کشور بوده است.

کاهش بیمه‌شدگان اجباری پس از تحولات اقتصادی رخ داد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تغییرات آمار بیمه‌شدگان اجباری در استان گفت: آثار تحولات اقتصادی در آمار بیمه‌شدگان نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که در خرداد سال ۱۴۰۳ تعداد بیمه‌شدگان اجباری استان ۹۲۳ هزار نفر بود اما پس از وقوع «جنگ ۱۲ روزه» این رقم به ۸۷۰ هزار نفر کاهش یافت.

برزوئیان ادامه داد: با بهبود نسبی شرایط و همراهی برخی کارفرمایان، بخشی از نیروهای تعدیل‌شده مجدداً به محل کار خود بازگشتند، اما پس از رخداد موسوم به «جنگ رمضان» بار دیگر روند کاهش نیروهای بیمه‌شده مشاهده شد، به گونه‌ای که تعداد بیمه‌شدگان اجباری استان در اسفند سال ۱۴۰۴ به ۸۳۵ هزار نفر رسید.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان گفت: در فروردین سال ۱۴۰۳ تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری استان ۱۳ هزار و ۲۷۰ نفر بود که پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافت و سپس روندی کاهشی پیدا کرد، اما در ادامه دوباره روند افزایشی داشته و در اسفند همان سال به ۱۴ هزار و ۷۳۷ نفر رسیده است.

بیشترین تعدیل نیرو در بخش صنعت ثبت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شمار قابل توجهی از نیروهای تعدیل‌شده برای دریافت بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: در مجموع ۴۵ هزار و ۱۰۷ نفر برای دریافت مقرری بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۳۴ هزار و ۶۲۴ نفر به صورت انفرادی از سوی واحدهای اقتصادی تعدیل شده‌اند و ۱۷۵ شرکت نیز به شکل گروهی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که در مجموع ۱۰ هزار و ۴۸۳ نفر را شامل می‌شود.

برزوئیان با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای کاهش آثار اقتصادی تعدیل نیرو گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات مؤثری برای حمایت از نیروهای تعدیل‌شده اتخاذ شد تا معیشت این افراد با آسیب جدی مواجه نشود.

وی ادامه داد: در همین راستا برخی فرآیندهای زمان‌بر که در شرایط عادی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری وجود داشت، موقتاً حذف شد و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، زمان رسیدگی و برقراری مقرری بیکاری از حدود سه ماه به کمتر از یک ماه کاهش یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در تشریح آمار تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: از مجموع ۴۵ هزار و ۱۰۷ نفر متقاضی بیمه بیکاری، ۳۳ هزار و ۶۷۶ نفر مربوط به بخش صنعت، ۹ هزار و ۵۷۴ نفر مربوط به بخش خدمات و یک هزار و ۸۵۷ نفر مربوط به بخش کشاورزی بوده‌اند که نشان می‌دهد بیشترین ریزش اشتغال در بخش صنعت رخ داده است.

وضعیت اشتغال در کاشان نسبت به آران و بیدگل بهتر است

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در برخی شهرستان‌های استان گفت: در شهرستان آران و بیدگل تعداد بیمه‌شدگان اجباری تا پایان اسفند به ۲۱ هزار و ۱۹۳ نفر رسیده و این شهرستان بیشترین میزان ریزش نیروی کار را در استان تجربه کرده است.

برزوئیان دلیل این موضوع را ساختار اشتغال این شهرستان دانست و افزود: بخش قابل توجهی از اشتغال در آران و بیدگل در حوزه‌هایی متمرکز است که با مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، مواجه بوده‌اند و همین مسئله موجب تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی شده است.

وی درباره وضعیت شهرستان کاشان نیز گفت: شرایط در این شهرستان به مراتب بهتر بوده و بسیاری از واحدهای اقتصادی که در آستانه تعدیل نیرو قرار داشتند، با برگزاری جلسات متعدد و انجام رایزنی‌های لازم توانستند مشکلات خود را برطرف کنند و نیروهای معرفی‌شده برای بیمه بیکاری را دوباره به محل کار بازگردانند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه بخش تعاون اظهار کرد: توسعه تعاونی‌ها یکی از رویکردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: در سال گذشته در شهرستان آران و بیدگل حدود ۱۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه تعاونی‌ها انجام شده و همچنین ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.

برزوئیان افزود: در شهرستان کاشان نیز ۱۲۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۲۶۷ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه تعاونی‌ها ثبت شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: سال گذشته در شهرستان آران و بیدگل سه نیروگاه خورشیدی و در شهرستان کاشان نیز یک نیروگاه خورشیدی افتتاح شده که این پروژه‌ها می‌تواند در مسیر توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه نقش مؤثری ایفا کند.