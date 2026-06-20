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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

راه‌اندازی نخستین مرکز رشد واحدهای فناور ویژه بانوان

راه‌اندازی نخستین مرکز رشد واحدهای فناور ویژه بانوان

تفاهم‌نامه سه جانبه راه‌اندازی نخستین مرکز رشد واحدهای فناور ویژه بانوان در استان قم بین استانداری، پارک علم و فناوری و جامعه‌الزّهراء(س) به امضاء رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، استاندار قم در نشست انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مؤثر برای تقویت نوآوری در استان اظهار داشت: این اقدام با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور مؤثر بانوان در عرصه‌های علمی، فناورانه و کارآفرینانه صورت گرفته است.

بهنام‌جو با اشاره به ماهیت بین‌المللی جامعه‌الزهرا(س)، این مرکز را فرصتی استراتژیک برای ایجاد نخستین مرکز رشد اختصاصی بانوان دانست و گفت: مشارکت پارک علم و فناوری در راه‌اندازی این مرکز نشان‌دهنده رویکرد کلان این پارک به توسعه زیست‌بوم نوآوری در استان و گسترش دامنه فعالیت‌های آن است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: خروجی این حوزه‌ها از نظر درآمدی معمولاً پایین است، لذا تلفیق مباحث علمی و نظری با رویکردهای تجربی و عملیاتی از طریق این فضای کار اشتراکی، می‌تواند منجر به ارتقای سطح توانمندی‌ها و تبدیل ایده‌های نوآورانه بانوان به طرح‌های عملیاتی، فناورانه و درآمدزا شود.

فناوران جامعه‌الزّهرا(س) از حمایت‌های پارک علم و فناوری برخوردار می‌شوند

مرتضی یوسف‌زادی نیز در این نشست در تشریح حمایت‌های پارک علم و فناوری از بانوان فناور مستقر در جامعه‌الزّهرا(س) گفت: همکاری در تجهیز فضای کار اشتراکی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای، برگزاری رویدادهای مشترک و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای بانوان فناورانه از جمله از مهمترین تعهدات حمایتی پارک در این تفاهم‌نامه است.

رئیس پارک علم و فناوری قم همچنین به با اشاره به ظرفیت جامعه‌الزّهرا(س) در حوزه بین‌الملل گفت: تحقق اهداف این تفاهم‌نامه می‌تواند بهره‌گیری از ظرفیت طلاب بین‌الملل جامعه‌الزّهرا(س) به عنوان سفیران اقتصاد دانش‌بنیان ما در کشورهای متبوع شان را تسهیل کند.

تمرکز بر حوزه‌های زن و خانواده و صنایع خلاق اسلامی

سیده زهرا برقعی نیز خلأ یک مرکز رشد و فضای کار اشتراکی ویژه بانوان و ناکافی بودن تلاش‌های حوزه علوم انسانی و اسلامی را دو عامل اصلی اراده جامعه الزّهرا(س) برای حضور جدی‌ در زیست‌بوم فناوری و نوآوری دانست و گفت: دو حوزه “زن و خانواده” و صنایع خلاق اولویت‌های اصلی این مرکز خواهد بود.

مدیر جامعه‌الزّهرا(س) در پایان با ابراز امیدواری از نتایج این همکاری سه‌جانبه اظهار داشت: ان‌شاءالله با ایجاد این بسترهای حمایتی، استان قم بتواند در بهره‌گیری از خلاقیت و توانمندی‌های بانوان در حل مسائل جامعه پیشرو و الگوآفرین باشد.

کد مطلب 6865775
زهرا سیفی

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