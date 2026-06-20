به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، استاندار قم در نشست انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مؤثر برای تقویت نوآوری در استان اظهار داشت: این اقدام با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور مؤثر بانوان در عرصه‌های علمی، فناورانه و کارآفرینانه صورت گرفته است.

بهنام‌جو با اشاره به ماهیت بین‌المللی جامعه‌الزهرا(س)، این مرکز را فرصتی استراتژیک برای ایجاد نخستین مرکز رشد اختصاصی بانوان دانست و گفت: مشارکت پارک علم و فناوری در راه‌اندازی این مرکز نشان‌دهنده رویکرد کلان این پارک به توسعه زیست‌بوم نوآوری در استان و گسترش دامنه فعالیت‌های آن است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: خروجی این حوزه‌ها از نظر درآمدی معمولاً پایین است، لذا تلفیق مباحث علمی و نظری با رویکردهای تجربی و عملیاتی از طریق این فضای کار اشتراکی، می‌تواند منجر به ارتقای سطح توانمندی‌ها و تبدیل ایده‌های نوآورانه بانوان به طرح‌های عملیاتی، فناورانه و درآمدزا شود.

فناوران جامعه‌الزّهرا(س) از حمایت‌های پارک علم و فناوری برخوردار می‌شوند

مرتضی یوسف‌زادی نیز در این نشست در تشریح حمایت‌های پارک علم و فناوری از بانوان فناور مستقر در جامعه‌الزّهرا(س) گفت: همکاری در تجهیز فضای کار اشتراکی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای، برگزاری رویدادهای مشترک و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای بانوان فناورانه از جمله از مهمترین تعهدات حمایتی پارک در این تفاهم‌نامه است.

رئیس پارک علم و فناوری قم همچنین به با اشاره به ظرفیت جامعه‌الزّهرا(س) در حوزه بین‌الملل گفت: تحقق اهداف این تفاهم‌نامه می‌تواند بهره‌گیری از ظرفیت طلاب بین‌الملل جامعه‌الزّهرا(س) به عنوان سفیران اقتصاد دانش‌بنیان ما در کشورهای متبوع شان را تسهیل کند.

تمرکز بر حوزه‌های زن و خانواده و صنایع خلاق اسلامی

سیده زهرا برقعی نیز خلأ یک مرکز رشد و فضای کار اشتراکی ویژه بانوان و ناکافی بودن تلاش‌های حوزه علوم انسانی و اسلامی را دو عامل اصلی اراده جامعه الزّهرا(س) برای حضور جدی‌ در زیست‌بوم فناوری و نوآوری دانست و گفت: دو حوزه “زن و خانواده” و صنایع خلاق اولویت‌های اصلی این مرکز خواهد بود.

مدیر جامعه‌الزّهرا(س) در پایان با ابراز امیدواری از نتایج این همکاری سه‌جانبه اظهار داشت: ان‌شاءالله با ایجاد این بسترهای حمایتی، استان قم بتواند در بهره‌گیری از خلاقیت و توانمندی‌های بانوان در حل مسائل جامعه پیشرو و الگوآفرین باشد.