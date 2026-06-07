رضا خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم هنری ژیمناستیک برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ما هم در حال حاضر در اردو است؛ متأسفانه حمیدرضا خسرونژاد یکی از ژیمناست‌های خوب ما که در واقع موتور تیم بود از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد. این اتفاق شوک بدی به تیم وارد کرد. همه ما برای خسرونژاد ناراحت هستیم چون او واقعا موتور محرک تیم ماست و انتظار چنین اتفاقی را نداشتیم.

وی گفت: با توجه به مصدومیت خسرونژاد، محمدرضا حمیدی را جایگزین او کردیم. البته در مسابقات قهرمانی آسیا هدف ما کسب مدال نیست و بیشتر تمرکز ما روی کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویاست. البته اگر ورزشکاران بتوانند مدال کسب کنند اتفاق خوبی است اما هدف ما کسب سهمیه تیمی است و امیدوارم این اتفاق رقم بخورد.

خیرخواه گفت: مصدومیت خسرونژاد اتفاق تلخی برای تیم ما بود. او ژیمناست بسیار قابلی است و به دیگر ژیمناست‌ها هم روحیه می‌داد.امیدوارم هر چه زودتر این دوران مصدومیت را سپری کند. البته هنوز مشخص نیست میزان آسیب دیدگی‌اش چه مقدار است. بعد از مصدومیت معمولا پا ورم دارد و هنوز شدت آن مشخص نیست. ما دعا می‌کنیم که خیلی زود بهبود پیدا کند و با قدرت به تیم ملی برگردد. او ورزشکاری نیست که با این آسیب دیدگی میدان را خالی کند و قطعا با قدرت برمی‌گردد.

سرمربی تیم هنری ژیمناستیک گفت: بعد از سال‌ها دو سِت ژیمناستیک وارد سالن فدراسیون شد. این آرزویی بود که بچه‌ها و کادر فنی داشتند. دو سه وسیله آن به ما کمک زیادی می‌کند چون آن را تا به حال نداشتیم و دقیقا وسیله‌ای است که در مسابقات قهرمانی آسیا در چین و بازی‌های آسیایی ناگویا از آن استفاده می‌شود. کار کردن با این دو دستگاه قبل از این دو مسابقه مهم به ورزشکاران کمک زیادی می‌کند.

خیرخواه تأکید کرد: خوشبختانه شرایط تیم خوب است و اولویت اصلی ما کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویاست. مهدی الفتی یا احمد کهنی ورزشکاران تک وسیله هستند اما در مسابقات قهرمانی آسیا برای کسب سهمیه تیمی در ۵ یا ۶ وسیله مسابقه می‌دهند، چون هدف ما سهمیه تیمی است و ورزشکاران هم به صورت تیمی کار می‌کنند.

سرمربی تیم هنری ژیمناستیک عنوان کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا ۱۰ تیم اول سهمیه تیمی را کسب می‌کنند و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بتوانیم سهمیه را کسب کنیم. رقبای آسیایی همگی از مدعیان ژیمناستیک هنری در دنیا هستند و ما باید با آنها رقابت کنیم. چین، ژاپن، قزاقستان، ازبکستان، کره شمالی و کره جنوبی از مدعیان این رشته هستند که در مسابقات قهرمانی آسیا برای کسب سهمیه تیمی به میدان می‌آیند و به همین خاطر کار ما سخت است.

خیرخواه تأکید کرد: مهد ژیمناستیک دنیا در آسیاست و نباید حریفان را دست کم بگیریم. بعد از کسب سهمیه تیمی که پنج نفره است، می‌توانیم در ناگویا می‌توانیم از ژیمناست‌هایی که قابلیت بالایی دارند و می‌توانند به صورت تک وسیله کار کنند استفاده کنیم، بنابراین شانس فینالیست شدن و کسب مدال برای ما بیشتر است. یک مدت به خاطر جنگ تحمیلی اردوهای تیم ملی ضربه خورد و دوباره ورزشکاران را احیا کردیم و تمرینات از سر گرفته شد. در این میان سرپرست فدراسیون هم کمک زیادی به ما کرد و اردوهای خوبی برگزار کردند. وزارت ورزش هم برای تجهیزات ژیمناستیک پیگیری‌های زیادی داشت و تلاش زیادی کرد.