مهدی الفتی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در چین، مهدی الفتی که پیش از این موفق به صعود به فینال وسیله پرش خرک شده بود، امروز در فینال این وسیله به میدان رفت و موفق به کسب مدال برنز آسیا شد. الفتی در اجرای اول امتیاز ۱۴.۸ و در اجرای دوم امتیاز ۱۳.۸ را به دست آورد و در مجموع با امتیاز ۱۴.۱ روی سکوی سوم آسیا ایستاد.



واتارو تانیگاوا از ژاپن به مدال طلا رسید و کیم جائه‌هو از کره جنوبی بر سکوی سوم ایستاد. همچنین روز گذشته مهدی احمد کهنی در فینال دارحلقه رده بزرگسالان موفق شده بود مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.



در بخش جوانان نیز پوریا امانی‌فرد روز گذشته در فینال دارحلقه به میدان رفت و عنوان ششم آسیا را به دست آورد. این ژیمناست جوان ایران امروز در فینال پرش خرک جوانان به رقابت خواهد پرداخت.