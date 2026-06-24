تولید و مصرف سیمان در کشور چقدر است؟

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد تولید سیمان در دو ماه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

الوندیان اضافه کرد: تولید کلینکر نیز به ۱۳ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده کاهش ۵ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به وضعیت مصرف سیمان در کشور افزود: میانگین مصرف ماهانه سیمان بیش از ۵ میلیون تن است و استمرار تولید برای پاسخگویی به نیاز بازار ضروری است. سال گذشته در برخی ماه‌ها میزان تولید از ۷ میلیون تن نیز عبور کرد که نقش مهمی در جبران کمبودهای مقطعی داشت. انتظار صنعت سیمان در سال جاری نیز تأمین برق در سطحی است که امکان تولید حداقل ۵ میلیون تن سیمان در ماه را فراهم کند.

دبیر انجمن سیمان درباره وضعیت صادرات این محصول نیز اظهار کرد: میانگین صادرات سالانه سیمان کشور حدود ۱۳ میلیون تن است و صادرات به بازارهای منطقه‌ای از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و روسیه همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، در برخی بازارهای هدف رشد صادرات نیز ثبت شده است، اما تحولات ناشی از جنگ موجب توقف صادرات سیمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.