ابوالقاسم پور: اکثر بدهی به بازیکنان پرداخت شده/ خلیفه سرمربی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، بهنام ابوالقاسمپور با اشاره به چالشهای فراوانی که باشگاه استقلال خوزستان در فصل گذشته با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: هدف ما بازگرداندن استقلال خوزستان به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران است. در مقطعی از فصل با مشکلات متعددی از جمله اعتصاب بازیکنان و نتایج نامطلوب مواجه شدیم که انسجام تیم را تحت تأثیر قرار داد، اما با تلاش مجموعه باشگاه توانستیم شرایط را مدیریت کنیم و حدود ۵۰ درصد مطالبات بازیکنان را پرداخت کنیم.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی باشگاه افزود: در مقاطعی از مسابقات به دلیل آماده نبودن ورزشگاه غدیر، با کمبود زمین تمرین و مسابقه روبهرو بودیم و حتی در داخل استان نیز امکانات لازم در اختیار تیم قرار نمیگرفت. مشکلات مربوط به اسکان و تأمین تجهیزات نیز وجود داشت، اما با پیگیریهای انجام شده، این موانع برطرف شدند.
مدیرعامل استقلال خوزستان درباره وضعیت بدهیهای خارجی باشگاه گفت: در مقطعی از فصل با شکایت بازیکنان داخلی نیز مواجه شدیم و با وجود عدم همکاری برای کاهش مطالبات، تمامی بدهیهای آنها پرداخت شد. همچنین تاکنون ۱۰۰ هزار دلار از مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی پرداخت شده و حدود ۱۴۰ هزار دلار دیگر نیز طی ۴۰ روز آینده تسویه خواهد شد.
ابوالقاسمپور با تأکید بر نگاه حرفهای مالک باشگاه اظهار کرد: یکی از بانک های کشور به عنوان مالک باشگاه، رویکردی کاملاً ورزشی و حرفهای دارد. برنامهای سهساله برای توسعه باشگاه تدوین شده و تلاش خواهیم کرد با ایجاد منابع درآمدی پایدار، علاوه بر خودکفایی باشگاه، در آینده به مجموعه بانک ملی نیز کمک کنیم.
وی با استقبال از نقدهای سازنده رسانهها گفت: برای فصل آینده، هواداران استقلال خوزستان تیمی متفاوت و قدرتمندتر از سالهای اخیر را خواهند دید.
مدیرعامل باشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری با سایر باشگاههای استان اظهار داشت: برای استفاده از ورزشگاه شهدای فولاد باید مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، اما با آماده شدن ورزشگاه غدیر، هر زمان باشگاه فولاد نیاز داشته باشد، این مجموعه را در اختیار آنها قرار خواهیم داد؛ چرا که موفقیت فوتبال خوزستان برای ما در اولویت است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای فوتبالی استان خوزستان گفت: به رئیس فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادم ورود بازیکنان و مربیان خارجی محدود شود، زیرا خوزستان به تنهایی توانایی معرفی استعدادهای فراوان به فوتبال کشور را دارد. این استان همواره مهد پرورش بازیکنان بزرگ بوده و هنوز ظرفیتهای بسیاری در آن وجود دارد.
ابوالقاسمپور ادامه داد: امروز بازیکنانی در تیم ما حضور دارند که قراردادهای چندصد میلیون تومانی دارند، اما باشگاههای دیگر حاضرند برای جذب آنها مبالغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه کنند. اعتقاد دارم با تکیه بر استعدادهای بومی میتوان آینده روشنی برای استقلال خوزستان رقم زد.
وی با اشاره به برنامههای بلندمدت باشگاه خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما این است که طی دو تا سه سال آینده استقلال خوزستان در جمع سه تیم برتر لیگ برتر فوتبال ایران قرار گیرد. همچنین تلاش میکنیم ساختار مدیریتی و اجرایی باشگاه به گونهای طراحی شود که در آینده نیز مسیر توسعه و موفقیت آن تداوم داشته باشد.
مدیرعامل استقلال خوزستان در پایان از ادامه همکاری با امیر خلیفهاصل به عنوان سرمربی تیم خبر داد و افزود: فرآیند انتخاب مدیر آکادمی باشگاه نیز در حال انجام است. علاوه بر این، برنامهریزیهای اقتصادی گستردهای صورت گرفته و امیدواریم طی دو سال آینده باشگاه به درآمدزایی پایدار دست پیدا کند.
مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان گفت: اکثر بدهی به بازیکنان داخلی و خارجی پرداخت و مابقی مطالبات هم تا 40 روز آینده پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، بهنام ابوالقاسمپور با اشاره به چالشهای فراوانی که باشگاه استقلال خوزستان در فصل گذشته با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: هدف ما بازگرداندن استقلال خوزستان به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران است. در مقطعی از فصل با مشکلات متعددی از جمله اعتصاب بازیکنان و نتایج نامطلوب مواجه شدیم که انسجام تیم را تحت تأثیر قرار داد، اما با تلاش مجموعه باشگاه توانستیم شرایط را مدیریت کنیم و حدود ۵۰ درصد مطالبات بازیکنان را پرداخت کنیم.
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