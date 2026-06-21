کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کاراته کشورمان در پایان بیست و دومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا که طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ خردادماه با شرکت ۱۱۴ کاراته کا از ۳۳ کشور در بالی اندونزی برگزار شد با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز بر سکوی نایب قهرمانی تکیه زد.
تیم ژاپن قهرمان شد و قزاقستان پس از ایران در مکان سوم قرار گرفت.
جدول رده بندی رقابتها بدین شرح است:
۱. ژاپن با ۵ طلا ۳ نقره و ۵ برنز
۲. ایران با ۳ طلا یک نقره و ۵ برنز
۳. قزاقستان با ۲ طلا ۲ نقره و ۳ برنز
۴. عربستان یک طلا ۲ نقره و یک برنز
۵.اردن و هنگ کنگ هر کدام یک طلا و یک نقره
۷.ویتنام یک طلا ۵ برنز
۸. هند یک طلا
۹.چین ۲ نقره ۲ برنز
۱۰. کویت ۲ نقره
۱۱. قطر و امارات هر کدام یک نقره
۱۳. تایلند، ازبکستان، چین تایپه و اندونزی هر کدام ۲ برنز
۱۷. کره جنوبی، نپال، فیلیپین و مالزی هر کدام یک برنز
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