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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۷

با ۳ طلا، یک نقره و ۵ برنز؛

کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد

کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد

ایران نایب قهرمان بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کاراته کشورمان در پایان بیست و دومین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا که طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ خردادماه با شرکت ۱۱۴ کاراته کا از ۳۳ کشور در بالی اندونزی برگزار شد با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز بر سکوی نایب قهرمانی تکیه زد.

تیم ژاپن قهرمان شد و قزاقستان پس از ایران در مکان سوم قرار گرفت.

جدول رده بندی رقابت‌ها بدین شرح است:

۱. ژاپن با ۵ طلا ۳ نقره و ۵ برنز
۲. ایران با ۳ طلا یک نقره و ۵ برنز
۳. قزاقستان با ۲ طلا ۲ نقره و ۳ برنز
۴. عربستان یک طلا ۲ نقره و یک برنز
۵.اردن و هنگ کنگ هر کدام یک طلا و یک نقره
۷.ویتنام یک طلا ۵ برنز
۸. هند یک طلا
۹.چین ۲ نقره ۲ برنز
۱۰. کویت ۲ نقره
۱۱. قطر و امارات هر کدام یک نقره
۱۳‌. تایلند، ازبکستان، چین تایپه و اندونزی هر کدام ۲ برنز
۱۷. کره جنوبی، نپال، فیلیپین و مالزی هر کدام یک برنز

کد مطلب 6866395

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      1 1
      پاسخ
      لطفا از مسولان فدراسیون کاراته بپرسید چرا تیم پرافتخار پارا کاراته اعزام نشد؟ این بی توجهی ها تا کجا ادامه داره؟

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