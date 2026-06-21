کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کاراته کشورمان در پایان بیست و دومین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا که طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ خردادماه با شرکت ۱۱۴ کاراته کا از ۳۳ کشور در بالی اندونزی برگزار شد با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز بر سکوی نایب قهرمانی تکیه زد.

تیم ژاپن قهرمان شد و قزاقستان پس از ایران در مکان سوم قرار گرفت.

جدول رده بندی رقابت‌ها بدین شرح است:



۱. ژاپن با ۵ طلا ۳ نقره و ۵ برنز

۲. ایران با ۳ طلا یک نقره و ۵ برنز

۳. قزاقستان با ۲ طلا ۲ نقره و ۳ برنز

۴. عربستان یک طلا ۲ نقره و یک برنز

۵.اردن و هنگ کنگ هر کدام یک طلا و یک نقره

۷.ویتنام یک طلا ۵ برنز

۸. هند یک طلا

۹.چین ۲ نقره ۲ برنز

۱۰. کویت ۲ نقره

۱۱. قطر و امارات هر کدام یک نقره

۱۳‌. تایلند، ازبکستان، چین تایپه و اندونزی هر کدام ۲ برنز

۱۷. کره جنوبی، نپال، فیلیپین و مالزی هر کدام یک برنز