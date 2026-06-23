به گزارش خبرنگار مهر، رحیم نادعلی، پیش از ظهر سه‌شنبه، با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: به منظور ساماندهی مواکب پذیرایی، فرهنگی، خدماتی و درمانی، سامانه «موکب‌یار» راه‌اندازی شده و تاکنون ۷۸۰۰ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از میان ثبت‌نام‌کنندگان، حدود ۲۰۰۰ موکب به‌صورت سازمان‌یافته در مراسم حضور خواهند داشت و در حوزه‌های مختلف از جمله پذیرایی، خدمات فرهنگی، درمانی و پشتیبانی به زائران و شرکت‌کنندگان خدمت‌رسانی خواهند کرد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ هدف از راه‌اندازی این سامانه را ایجاد نظم و هماهنگی در استقرار و فعالیت مواکب عنوان کرد و گفت: جانمایی مواکب نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

نادعلی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی در حاشیه مراسم خبر داد و افزود: حضور هیئت‌ها و دسته‌جات عزاداری از نقاط مختلف کشور از جمله برنامه‌های اصلی مراسم وداع خواهد بود.

وی ادامه داد: هیئت‌های مذهبی با نمادها، پوشش‌ها و آئین‌های سنتی و محلی خود در مراسم حضور پیدا می‌کنند تا جلوه‌ای از فرهنگ‌های متنوع عزاداری در کشور به نمایش گذاشته شود.

معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ در پایان، کانال «بدرقه آقا» را مرجع رسمی اطلاع‌رسانی برنامه‌های وداع، اقامه نماز و تشییع رهبر شهید در تهران معرفی کرد.